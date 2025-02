Arranca el Argentina Open: figuras mundiales, 14 argentinos y una despedida muy especial

Febrero es especial para el tenis argentino, porque durante ese mes se disputa la gira sudamericana y se lleva adelante el ATP 250 de Buenos Aires, renombrado como Argentina Open, el único certamen de dicha categoría que alberga la Argentina, dado que ya no se disputa el ATP 250 de Córdoba. Entre el 8 y el 16 de febrero se jugará en el Buenos Aires Lawn Tennis Club (BALTC) el torneo más antiguo de Sudamérica (desde 1893), el mismo que Guillermo Vilas supo ganar en 8 ocasiones; y esta edición será muy especial: porque marcará el retiro de Diego Schwartzman del tenis profesional, porque lo jugará el Nº2 del mundo y porque tendrá un “insólito” campeón defensor.

El Argentina Open, que este sábado y domingo tendrá la qualy, volverá a tener estrellas internacionales. En el polvo de ladrillo porteño estará el alemán Alexander Zverev, número 2 del ranking y máximo candidato a alzarse con el trofeo. Sascha viene de una de sus mejores temporadas y de llegar a la final del último Australian Open, en la que perdió en sets corridos ante un imbatible Jannik Sinner. Una presencia de lujo en un torneo que el año pasado había tenido como mejor raqueta nada menos que a Carlos Alcaraz. Se estima que el alemán debute el jueves, aunque aún no se realizó el sorteo y se desconocen su horario y rival.

Zverev querrá cambiar la decepción vivida en Melbourne por alegría. (Foto: archivo)

¿Otras figuras que podrán verse en el BALTC? Lorenzo Musetti (17º, 22 años), flamante medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de París 2024 y uno de los talentos de la nueva generación, y Holger Rune, otro chico que ha sabido desplegar un gran tenis e incluso vencer (dos veces) a Novak Djokovic, pero a quien la cabeza muchas veces le juega una mala pasada. ¿El danés hallará la calma y levantará en Buenos Aires su quinto título ATP? También estará Joao Fonseca, la sensación brasileña del circuito. Fonseca, de solo 18 años, conquistó el Next Gen ATP Finals, logró en Australia su primera victoria en un Grand Slam y se convirtió en el más joven en llegar al Top 100 desde Carlos Alcaraz. Un chico con mucho futuro que, seguramente, deslumbrará al público sudamericano.

Los argentinos: un adiós, una presión y una oportunidad

Catorce serán los argentinos que estarán en el cuadro del ATP de Buenos Aires: Francisco Cerúndolo, Sebastián Báez, Tomás Etcheverry, Mariano Navone, Facundo Díaz Acosta, Francisco Comesaña, Camilo Ugo Carabelli, Federico Coria, Thiago Agustín Tirante, Juan Manuel Cerúndolo, Marco Trungelliti, Román Andrés Burruchaga, Juan Pablo Ficovich y Juan Bautista Torres. Entre ellos, habrá algunos sobre los cuáles habrá más presión. Tal es el caso de Díaz Acosta, quien el año pasado, siendo el 87º del mundo, se convirtió inesperadamente en el campeón (su primer y único título hasta ahora), y en esta edición deberá defender 250 de sus 798 puntos totales.

Díaz Acosta volverá, como campeón defensor, a una cancha muy especial. (Foto: archivo)

La "oportunidad" la tendrán los argentinos de mejor ranking, por distintos motivos. Cerúndolo, que arrastra una lesión en su pie y se ausentó en la serie de Copa Davis entre Argentina y Noruega, defiende solo 20 puntos (octavos de final). Etcheverry, que ante los nórdicos festejó su primer triunfo en Copa Davis, 45; los mismos que defiende Báez. Aunque cabe aclarar que el de San Martín tiene un duro desafío por delante, ya que en la gira sudamericana deberá defender 900 puntos (fue campeón en el ATP 250 de Río de Janeiro, en el ATP 250 de Santiago de Chile y fue semifinalista en Córdoba). Baéz logró la semana pasada, en el Challenger de Rosario, su primera victoria en más de cinco meses; la última había sido en la primera ronda del US Open 2024.

Otros como Comesaña o Navone llegan a esta edición con más experiencia en su espalda. Comesaña, por ejemplo, con un triunfo en Wimbledon ante Andrey Rublev. El de 9 de julio, a su vez, querrá reencontrarse con el nivel que lo catapultó a la fama. Navone era un completo desconocido para febrero de 2024, hasta que llegó a la final en Río de Janeiro. Desde entonces, su tenis solo fue creciendo y llegó a ser Top 30, pese a que se topó con cierta irregularidad en los últimos meses del año pasado. “El hecho está. Los puntos están y hay que defenderlos. No hay mucha vuelta. Si me va bien es porque el nivel y el tenis lo estoy manejando bien. Buenísimo. Si no me va bien es porque esa semana no pude rendir. No es tan grave”, palpitó la “Navoneta”.

El Peque tendrá una emotiva despedida en el Lawn Tennis. (Foto: archivo)

La despedida de un pequeño gigante

Más allá de todos los apellidos y la presencia de Zverev, todas las miradas estarán puestas sobre Diego Schwartzman. A los 32 años, el Peque jugará en Buenos Aires su último torneo profesional. El BALTC tiene preparado un homenaje para el mejor referente argentino desde Juan Martín del Potro, quien supo darse el gusto de vencer a Rafael Nadal en polvo de ladrillo (en Roma, en 2020), de ser 8º del mundo y de llegar a semifinales de Roland Garros (2020). Schwartzman, quien fue campeón en Buenos Aires en 2021 y hoy es el 382º del ranking, ya vaticinó sus nervios: “Soy bastante sentimental. Acá (en el Challenger de Rosario) y la semana que viene en Buenos Aires, que será el punto final, lo voy a sentir”, se sinceró. Será el cierre de la enorme carrera del “pequeño”.