Un excompañero de Colapinto lo liquidó como piloto de Fórmula 1: “Comete muchos errores, nunca ha…”

La llegada de Franco Colapinto a Alpine fue uno de los movimientos más sorprendentes en la Fórmula 1 de cara a la temporada 2025. El oriundo de Pilar, quien disputó nueve carreras con Williams al cierre de 2024, fue presentado como piloto reserva de la escudería francesa. Sin embargo, en la sexta carrera, el Gran Premio de Miami, podría ocupar el segundo asiento y desplazar a Jack Doohan. El australiano tiene contrato para las primeras cinco carreras: Gran Premio de Australia, Gran Premio de Bahréin, Gran Premio de Arabia Saudita, Gran Premio de Japón y Gran Premio de China, y, si no cumple con las expectativas, podría perder su lugar.

Tras conocerse la noticia, algunos pilotos manifestaron su apoyo a Colapinto, mientras que otros lo criticaron o defendieron a Doohan, argumentando que merecía más oportunidades en el equipo. Uno de los que se expresó de manera contundente fue Roman Rusinov, excompañero de Franco en G-Drive durante las 24 Horas de Le Mans en 2021, quien no dudó en arremeter contra el argentino por sus constantes errores al volante: "Para mí, personalmente, Franco Colapinto no ha causado sensación en la Fórmula 1. En cuanto a resultados, nunca ha estado a la altura de las expectativas. Comete demasiados errores", sentenció en una entrevista con NextGen-Auto.

Rusinov apuntó fuertemente contra Colapinto. (Foto: Archivo)

"Sigue intentando demostrar que es el más rápido y comete errores. En las seis carreras en las que Franco ha corrido con nosotros, ha cometido cinco errores. En la única carrera en la que no cometió ninguno, ganamos", continuó.

Por otro lado, el ruso se refirió a la experiencia de Colapinto en el Gran Circo del automovilismo: "Tenía dos opciones: conducir con cuidado, lo que podría haberlo hecho pasar desapercibido, o arriesgar al máximo, lo que le ha llevado a sufrir constantes accidentes".

Colapinto se prepara para la temporada 2025 de la F1. (Foto: Archivo)

Finalmente, Rusinov describió al expiloto de Williams con una frase: "Es un buen piloto y bastante rápido, pero todavía es un niño. La velocidad por sí sola no es suficiente. A mí me gusta mucho, es un gran tipo, pero normalmente todo el bombo que se le da no está justificado por los resultados finales".