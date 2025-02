La advertencia de Martirena a Gago en la previa del clásico entre Racing y Boca: "Adentro de la cancha seremos..."

El lateral derecho de Racing, Gastón Martirena, palpitó el clásico de este sábado ante Boca, válido por la cuarta fecha del torneo Apertura de la Liga Profesional de Fútbol, y aseguró que serán "enemigos adentro de la cancha" con el director técnico del Xeneize, Fernando Gago, más allá de la buena relación que forjaron durante el paso de Pintita por la Academia.

En la conferencia de prensa realizada por la LPF, el marcador de punta uruguayo se refirió a la derrota del pasado lunes frente a Estudiantes por 2-0: "Cada uno asumió su punto de vista y yo me sentí superado por todos lados, pero sirve como aprendizaje. Dejamos la vara muy alta y por eso se cuestiona mucho cuando perdés", comenzó el futbolista de 25 años.

Martirena picanteó el duelo ante Boca

No obstante, una vez aclarado lo sucedido en el cotejo ante el Pincha, que le puso un freno al gran presente con el que comenzó su andadura la Academia en el campeonato local (dos victorias ante Belgrano por 4-0 y Barracas por 3-1), Martirena fue consultado por el clásico ante Boca que se llevará a cabo en el Cilindro de Avellaneda, el sábado 8 de febrero desde las 22:15 horas: "Está lindo porque en lo individual te motiva más. Con el respeto que se merecen, adentro de la cancha somos once contra once y nosotros vamos a querer ganar. Es un rival difícil, clásico, pero lindo para jugar. Todos los jugadores quieren disputar estos partidos", remarcó.

Posteriormente habló acerca de su relación con Pintita, quien fue el responsable de que el lateral charrúa llegue al elenco de Avellaneda: "Agradecido a Gago porque fue el que se interesó en mí cuando estaba en Liverpool de Uruguay y me abrió las puertas del club. Pero ahora estamos en diferentes lugares, yo quiero ganar y él quiere ganar. Adentro de la cancha seremos enemigos, pero después en el transcurso de la vida, de la mejor manera. Fue muy buena gente conmigo y lo respeto muchísimo", comentó.

El tremendo elogio de Martirena a Costas

Por último, elogió a su actual DT, Gustavo Costas, con el que se consagró campeón de la Copa Sudamericana 2024: "Gustavo es así como se ve en la cancha Te transmite esa buena onda, esa energía de tirar para adelante. Es de Racing porque está todo el tiempo cantando canciones y siempre hace lo mismo", concluyó.

