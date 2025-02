Cristiano Ronaldo y el sueño pendiente que supera jugar el sexto Mundial y los 1000 goles

A los 40 años, Cristiano Ronaldo sigue rompiendo récords y desafiando al tiempo, pero hay un sueño que lo desvela más que un sexto Mundial o llegar a los 1000 goles. No se trata de un título ni de una marca personal, sino de algo mucho más especial: compartir un partido oficial con su hijo, Cristiano Ronaldo Jr. Aunque parece difícil, el portugués no pierde la ilusión y deja abierta la puerta a un momento histórico en su carrera.

En una entrevista con Record, CR7 reconoció que le encantaría hacerlo, aunque sabe que el reloj juega en su contra. “Me gustaría, me gustaría. No es algo que me quite el sueño. Ya veremos”, confesó. A pesar de su vigencia, admite que llegará un momento en el que no podrá seguir: “Los años pasan y un día tendré que dejarlo. No solo físicamente, sino también psicológicamente”.

El hijo del astro, de 14 años, juega en la Sub 15 de Al-Nassr y sigue los pasos de su padre. Sin embargo, Cristiano deja en claro que todo dependerá de él. “Está más en sus manos que en las mías. Él seguirá su camino, su trayectoria. Si juega, ‘top’. Si no juega, lo intentamos. Al menos su padre se esforzó”, sostuvo.

Cristiano Ronaldo tiene el deseo de compartir una cancha con su hijo en un duelo oficial. ¿Lo cumplirá? (X @Cristiano).

La posibilidad de verlos juntos en cancha generó todo tipo de reacciones. El exjugador Adrian Mutu aseguró que este deseo es lo que mantiene a Cristiano en la élite. “Creo que la verdadera razón por la que no se jubila todavía es que quiere jugar con su hijo”, afirmó en diálogo con iAMSPORT. Mientras tanto, CR7 sigue sumando goles y está cada vez más cerca de los 1.000 tantos, aunque asegura que no es su prioridad. “La gente está pesada con eso. Las cosas tienen que pasar de forma natural”, sentenció.

Cristiano Ronaldo se autoproclamó como el mejor de la historia

Con 924 goles en su haber y aún como una figura clave en el fútbol mundial, CR7 deja en claro que no está obsesionado con llegar a los 1.000 tantos, pese a la insistencia de muchos. "La gente está insoportable con los 1.000 goles. No valoran los que ya hice, solo dicen 'faltan 85'. Todo tiene que darse de manera natural", afirmó en su entrevista con Edu Aguirre.

Cristiano también mira con cautela la posibilidad de disputar su sexto Mundial. “Todo indica que me gustaría, pero tampoco estoy obsesionado por eso”, comentó. Su enfoque, aunque no tan alejado de seguir dando lo mejor en la selección de Portugal, parece estar más ligado a vivir el presente y a una motivación familiar que podría ser la guinda de su gloriosa carrera.

A medida que pasan los años, el sueño de jugar junto a su hijo se vuelve más difícil, pero no imposible. Con el compromiso de ambos y una dosis de fortuna, la historia de Cristiano Ronaldo podría tener un cierre épico, tal como lo merece una leyenda del fútbol.