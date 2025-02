Rumor bomba en River: ¿Foster Gillett va por la última gran joya del Millonario?

El mercado de pases del fútbol argentino se cerró el pasado viernes por la noche. Sin embargo, los equipos que hayan vendido o cedido futbolistas al exterior tienen la posibilidad de seguir incorporando hasta el 12 de marzo. River, tras las ventas de Pablo Solari y Agustín Sant'anna, puede reforzarse hasta principios del próximo mes. Hasta el momento, el equipo de Marcelo Gallardo no ha cerrado la llegada de Lucas Esquivel, pero se espera que en los próximos días se resuelvan las negociaciones.

En cuanto a los refuerzos, Estudiantes de La Plata fue uno de los clubes que se reforzó de manera significativa, gracias a la alianza con Foster Gillett, magnate estadounidense y socio inversor del Pincha. Las incorporaciones de Cristian Medina, Lucas Alario y Facundo Farías, la compra por 11.5 millones de dólares de Rodrigo Villagra al club de Núñez y la venta de Valentín Gómez al Udinese de Italia, fueron algunos de los grandes movimientos llevados a cabo por el empresario en este mercado de pases.

Foster Gillett va en búsqueda de Mastantuono

No obstante, en las últimas horas se conoció que Foster Gillett está buscando la última gran joya del Millonario: Franco Mastantuono, enganche del equipo de Gallardo y que actualmente disputa el Sudamericano Sub 20. Así lo informó Sebastián Srur, periodista que cubre a River para Radio Continental y el programa de streaming Guardia Alta.

"Foster Gillett se llevó a Villagra... Yo puedo decir a esta hora que está enloquecido con Mastantuono y no vaya a ser cosa que haga la locura y la ponga toda y se lo lleve ahora o en junio", afirmó el periodista en su programa. Sin embargo, no es la primera vez que un club se interesa en el juvenil, ya que tanto el Real Madrid como el Barcelona habían mostrado interés por el volante. No obstante, cualquier club que quiera ficharlo sin negociar con River deberá abonar su cláusula de salida, que asciende a 45 millones de dólares.

Mastantuono en la órbita de Foster Gillett. (Foto: Archivo)

Por su parte, el joven de 17 años habló en diálogo con Dsports Radio al finalizar el partido en el que Argentina venció 2-1 a Chile en el hexagonal final, y dejó en claro cuál es su mayor deseo en el club de Núñez: "Mi sueño es ganar la Copa Libertadores con River. Estuvimos muy cerca. Quiero disfrutar, jugar mucho y ganar títulos. Estoy en un club enorme", sentenció.