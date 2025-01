El fuerte cruce de Marcelo Gallardo con un periodista en su primera conferencia del año: "No hay que engañar a la gente”

River se prepara para el debut ante Platense este sábado a partir de las 21:15 en el Estadio Ciudad de Vicente López. Tras una exitosa pretemporada, en la que ganó ambos partidos frente a la Universidad de Chile y la Selección mexicana, y un destacado mercado de pases en el que incorporó siete refuerzos y tiene al octavo prácticamente cerrado, Marcelo Gallardo ofreció una conferencia de prensa en la que abordó diversos temas.

Al inicio, se le preguntó sobre la llegada de los nuevos jugadores y sobre posibles incorporaciones adicionales. También se tocó la situación de Miguel Ángel Borja, goleador del equipo, y Enzo Pérez, uno de los emblemas y capitanes del club. Todo transcurría con normalidad, los periodistas hacían preguntas y el Muñeco respondía hasta que una consulta no fue bien recibida, generando un cruce entre el DT de River y un periodista presente en la rueda de prensa, quien le preguntó sobre los juveniles del club.

El cruce entre Marcelo Gallardo y un periodista en la conferencia de prensa

La pregunta giró en torno a los pocos minutos de juego que tuvieron algunos de los jóvenes del plantel, como Franco Mastantuono, Ian Subiabre y Agustín Ruberto. A lo que Gallardo respondió: "Mastantuono tiene 17 años y está en pleno crecimiento. Estar en el plantel de Primera es un privilegio. Luego, si tiene o no minutos, dependerá de cómo se prepare para lograr la continuidad. No confundamos a la gente".

En ese sentido, el Muñeco destacó que tiene "la visión de que los jugadores crecen según su actitud" y resaltó que ha brindado "muchas oportunidades a los futbolistas del club". Posteriormente, añadió: "No hay que engañar a la gente diciendo que no presto atención a los jugadores de la casa. No confundas eso, porque no es así. Si yo pensara que están listos, estarían jugando sin problemas. Así que no te equivoques. No va por ahí. ¿Está claro?".

"Yo sé que hay momentos en los que ciertos futbolistas pueden tomar continuidad y otros en los que deben seguir sumando experiencia y aprendiendo. Están en pleno proceso de desarrollo. ¿Puedo equivocarme? Claro, me he equivocado muchas veces y seguiré haciéndolo. Pero mi intención es respetar los procesos. Simplemente eso", concluyó.