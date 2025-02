¿Qué dice el parte médico del línea agredido en Godoy Cruz-Talleres?

Godoy Cruz volvió a ser protagonista de un hecho de violencia por parte de los sospechosos de siempre que se encuentran en la tribuna. En esta ocasión, el juez de línea del encuentro, Diego Martín, fue agredido por una persona que le arrojó el caño de una bandera y le impactó en la cabeza. Luego de ser atendido por los médicos de ambos conjuntos, y con el partido suspendido por Falcón Pérez, el colaborador fue trasladado al hospital Lagomaggiore, en donde dieron a conocer el parte médico oficial.

Martín se fue del estadio Victor Legrotaglie sin haberse cambiado de indumentaria y con hielo en la zona afectada, ya que el impacto le provocó una herida superficial, lo que generó aún más preocupación entre los protagonistas. En ese sentido, desde el nosocomio confirmaron: "Tras haberse realizado las curaciones pertinentes, el paciente fue dado de alta. Tuvo limpieza en la zona afectada por el proyectil, medicación y no precisó puntos de sutura".

El parte médico indicó que no Martín no precisó puntos de sutura. (Alf Ponce/MDZ)

Tras haber tomado la decisión de suspender, el árbitro del encuentro explicó: "No se suspende por una lesión de él (el lineman) por la que el cuarto árbitro lo pueda reemplazar, es por una agresión. Entonces, no hay posibilidad de seguir. No vamos a permitir que ninguno de nosotros salga lastimado de un evento deportivo. Estamos en el 2025. No nos puede pasar esto. Si nosotros no actuamos y hacemos las cosas que corresponden, va a seguir pasando. Yo sé que no es culpa de los jugadores de Godoy Cruz, ni lo de los jugadores de Talleres".

Más allá de que el juez de línea no precisó de la intervención quirúrgica, la situación volvió a encender las alarmas en el Expreso, que sufrió por cuarta vez (en menos de dos años), un nuevo capítulo de violencia. En las ocasiones anteriores no hubo jugadores ni árbitros afectados debido a que los problemas se habían dado en las tribunas, accesos e inmediaciones, por lo que este nuevo hecho remite un nuevo problema para la institución de calle Balcarce.