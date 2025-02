El tremendo elogio de un exsocio de Briatore a Colapinto: “El próximo Alonso, Schumacher…”

La temporada 2025 de la Fórmula 1 que tendrá a Franco Colapinto como piloto de reserva de Alpine F1 Team no comenzó, pero el argentino siempre da que hablar. Ahora fue el español Joan Villadelprat, un hombre con vasta trayectoria en la Máxima, quien lo arropó de elogios ya anticipó que tomará el lugar del australiano Jack Doohan en el equipo francés.

Joan Villadelprat trabajó con Flavio Briatore, actual asesor ejecutivo de Alpine y quien fue el impulsor de la llegada de Colapinto al equipo, en Benetton, en la década del 90. Y desde entonces ha mantenido una gran relación. Tal es su vínculo, que se atrevió a presagiar los movimientos de Briatore esta temporada.

“Flavio, al que conozco muy bien porque estuve diez años como su mano derecha, su mano izquierda y la del medio casi, casi... o sea que lo conozco muy bien, ahora apostó por Colapinto. Por eso les digo que Doohan la tiene difícil, muy difícil. A menos que iguale el tiempo de (Pierre) Gasly, que es un piloto rápido…”, opinó el español de 70 años.

Y dejó una fuerte sentencia sobre el futuro de Doohan en Alpine. “Voy a decir una cosa que sonará muy mal y que puedo decir sólo por la experiencia del personaje que yo conozco, que es Flavio. No creo que Flavio crea en Doohan. No, no lo creo. No lo creo. Entonces, Doohan tiene las carreras contadas”, opinó, teniendo en cuenta que el australiano de 22 años solo tiene contrato por otros cinco Grandes Premios.

Por último, Villadelprat se atrevió a comparar a Colapinto con leyendas del automovilismo y su frase dejó perplejos a varios argentinos. “Flavio está buscando al próximo Fernando (Alonso), al próximo (Michael) Schumacher… y Colapinto ha dado toques de genialidad”, opinó. Vaya elogio.