Que el Morro García sea único e irrepetible

El 4 de febrero no será, nunca más, una fecha cualquiera en Godoy Cruz. La partida de Santiago “Morro” García ocurrió un día como hoy, hace cuatro años, y el dolor del adiós más triste todavía retumba en los pasillos del club. En un nuevo aniversario de un hecho que no hubiese tenido que pasar, el deseo es que el delantero uruguayo sea único e irrepetible, tal como fue adentro de una cancha.

"Hubo momentos en que la pasé mal, pensé en dejar a jugar al fútbol. Un día mi hermano vio la manera en la que estaba viviendo. No prendía la luz de mi casa, estaba deprimido, no quería jugar más. Hubo muchas situaciones que me sobrepasaron", confesó, a flor de piel, en 2018. Un primer aviso de lo que vendría.

"No somos robots", alertó un año más tarde. Señales que fue dejando el delantero cada vez que tuvo un micrófono en mano. Hasta que llegó lo peor: el 6 de febrero de 2021, García fue hallado en su departamento sin vida. Estaba sobre la cama, con un disparo de arma de fuego en el parietal derecho, junto a él un arma calibre 22, tal como describió la fiscal Ríos.

A cuatro años de la partida del 18.

Las pericias determinaron que el sucidio había sido dos días antes, el 4. El Morro tenía por entonces 30 años y estaba bajo un tratamiento psiquiátrico por un cuadro de depresión. De ahí, el calvario de una familia que cree que no tuvo la contención necesaria por parte del club y exige respuestas.

Cuatro años más tarde, ese deseo de que el Morro sea único tiene que ver con un tema tan delicado como fundamental: la salud mental de los futbolistas, para que no exista otro caso como el del uruguayo. Trabajar en algo clave en un contexto voraz como es la exposición que tienen los protagonistas en la era 2.0 y la picadora de carne de las redes sociales.

Godoy Cruz hoy tiene una psicóloga deportiva en el día a día del plantel. Marcela Casale, de gran experiencia y trayectoria como jugadora de hockey sobre césped, es la profesional que monitorea a los futbolistas. Hay actividades grupales y cada jugador puede acceder a encuentros con ella para trabajar aspectos que consideren importantes mejorar. Un tema para destacar: no es obligatorio, cada uno lo hace si lo considera necesario.

Esta tarde, el hincha lo recordará como cada 4 de febrero,

En un día que será especial como cada 4 de febrero, el Tomba saldrá al ruedo en una fecha siempre difícil. Talleres lo espera desde las 19 en el Víctor Legrotaglie y habrá, de parte de los hinchas, reconocimiento al minuto 18. Lo deportivo, claro, quedará a un costado. El deseo será que el caso Morro sea único pero para que no haya repitencia. Tal como lo hacía vestido de futbolista.