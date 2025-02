La honestidad brutal del Peque Schwartzman a dos semanas de su retiro: “No tengo muchas expectativas en…”

Diego Schwartzman (386°) está atravesando sus últimas semanas como tenista profesional. En mayo de 2024, el Peque anunció que se retiraría a partir de esta temporada, y el lugar elegido para despedirse de sus fanáticos será el IEB+ Argentina Open, que se disputará desde el 8 de febrero. "En dos semanas me jubilo del deporte, ja", confesó entre risas el Peque, quien antes de su último baile tendrá un ensayo muy especial: el Challenger de Rosario.

Schwartzman, quien cumplió 32 años en agosto, debutará esta noche en el torneo frente a su compatriota Camilo Ugo Carabelli (110°), el sexto preclasificado, en un partido cargado de emoción para el mejor tenista argentino de los últimos años. El Peque alcanzó las semifinales de Roland Garros, la final del Masters 1000 de Roma, ganó cuatro títulos ATP y llegó a ser el número 8 del mundo en 2020.

Schwartzman y un retiro más que especial. (Foto: Archivo)

En diálogo con los medios, el argentino se refirió a su futuro una vez finalizada su carrera profesional y dejó en claro qué espera de sus últimos partidos: "No tengo muchas expectativas en lo deportivo. Hace cinco meses que no compito, así que trataré de dar lo mejor de mí para la gente y para mí mismo. Ganar o perder no es lo más importante, sino ofrecer un buen espectáculo en los últimos dos torneos de mi carrera. Quiero disfrutar de cada momento en la cancha", expresó.

Después de participar en el Challenger de Rosario, será el turno del Argentina Open, un certamen que ganó en 2021, poniendo fin a una sequía de 13 años sin campeones argentinos. En este torneo estarán presentes algunos de los mejores tenistas del mundo, como Alexander Zverev (2°), Holger Rune (12°) y Lorenzo Musetti (18°).

El Argentina Open será el último torneo del Peque. (Foto: Archivo)

Finalmente, luego de su participación en el certamen, Schwartzman colgará la raqueta y se despedirá de su público: "Todavía no soy completamente consciente. Estoy viviendo con otro ritmo, pero sigo estando aquí. Faltan un par de semanas hasta que realmente caiga en la rutina de los últimos días. Soy bastante sentimental. No me pongo nervioso antes de los días previos, pero creo que lo voy a sentir justo antes de salir a la cancha", afirmó con emoción.

El último torneo que disputó el Peque fue el US Open en agosto, donde superó las tres rondas de clasificación, pero cayó en su debut en el cuadro principal ante el francés Gaël Monfils.