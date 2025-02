Falcón Pérez explicó por qué suspendió Godoy Cruz-Talleres: “No es por lesión del asistente, es por…”

Este martes volvió a ocurrir un lamentable episodio en el fútbol argentino que involucra a la hinchada de Godoy Cruz. El equipo de Ernesto Pedernera recibía a Talleres de Córdoba en la cancha de Gimnasia por la fecha 3 del Apertura en busca de su primer triunfo del 2025. En un disputado partido que se había calentado luego de un polémico gol anulado de Nico Fernández por un supuesto offside de Mateo Mendoza en el primer tiempo, no pudo continuar jugándose en el segundo.

Cuando los equipos habían regresado al campo de juego y se disponían a disputar el complemento, justo antes de que este arrancara, el juez de línea Diego Martín fue agredido por un fanático del Bodeguero que le arrojó el caño de una bandera. El proyectil le impactó en la cabeza y le dejó la frente hinchada y con sangre.

La agresión al juez de línea en Godoy Cruz-Talleres

El encuentro rápidamente quedó demorado mientras el asistente era atendido por el personal médico y el árbitro principal, Yael Falcón Pérez, hablaba con los jugadores, entrenadores y policías para evaluar cómo continuar. Finalmente, determinó que el juego no se reanudara y dio el partido por suspendido.

La explicación de Yael Falcón Pérez sobre la suspensión del partido

Una vez tomada la decisión, y ante los reclamos del Pedernera, el juez le explicó por qué actuó de esa manera: "No se suspende por una lesión de él (el lineman) por la que el cuarto árbitro lo pueda reemplazar, es por una agresión. Entonces, no hay posibilidad de seguir. No vamos a permitir que ninguno de nosotros salga lastimado de un evento deportivo", apuntó.

En la misma sintonía, agregó: "Estamos en el 2025. No nos puede pasar esto. Si nosotros no actuamos y hacemos las cosas que corresponden, va a seguir pasando. Yo sé que no es culpa de los jugadores de Godoy Cruz, ni lo de los jugadores de Talleres", concluyó Falcón Pérez.