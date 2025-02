La picante respuesta de Julio Vaccari cuando le preguntaron si le tiene miedo a River: "¿Me estás jodiendo? Queremos…”

Independiente atraviesa un arranque soñado en el torneo Apertura de la Liga Profesional de Fútbol: es puntero de la Zona B con puntaje ideal y llega con confianza al choque del sábado contra River en el estadio Monumental. En ese contexto, Julio Vaccari dejó una declaración explosiva cuando le preguntaron si su equipo le tenía miedo al Millonario.

Vaccari y el duelo con River

"¿Miedo? Me estás jodiendo. Nosotros queremos jugar ya contra River. A mí siempre me gustó y me motiva más jugar contra los equipos grandes, contra los poderosos, contra los equipos de los millones. Y la verdad que es una motivación extra", aseguró el DT del Rojo, sin pelos en la lengua.

Más allá de la confianza con la que encara el partido, Vaccari fue claro sobre el enfoque del equipo: "No podemos desviar el camino de para qué está este Independiente, de qué es lo que buscamos. Es un partido más en el calendario y vamos a ir al Monumental a buscar lo que corresponde".

uD83DuDD1DuD83DuDC79 El Independiente de Julio Vaccari es el ÚNICO EQUIPO con 3 victorias en lo que va del Apertura 2025:



? 2-1 vs. Sarmiento.

? 3-2 vs. Talleres.

? 2-0 vs. Gimnasia La Plata.



uD83CuDFDF? El próximo sábado enfrentará al River Plate de Marcelo Gallardo en El Monumental. pic.twitter.com/9tYngwVHb6 — dataref (@dataref_ar) February 3, 2025

Además, analizó el presente de su rival y negó que River esté atravesando una crisis futbolística. "No diría que está confundido. Más allá de que algunos resultados no fueron los esperados, vi que patearon 15 tiros al arco. Es un gran equipo y está por fuera de la competencia del resto de la liga por cuestión económica. Pero nosotros somos un equipo grande", sentenció.

Con un Independiente en alza y un River que necesita demostrar vuelo futbolístico, el partido en el Monumental promete ser de alto voltaje. Y con la respuesta de Vaccari, el clima ya empezó a calentarse.