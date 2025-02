El picante cruce de Gustavo Costas con un periodista tras la derrota de Racing con Estudiantes: "Son terribles"

Racing perdió su invicto en el torneo Apertura tras caer 2-0 ante Estudiantes en La Plata y Gustavo Costas no ocultó su enojo en la conferencia de prensa posterior al encuentro. Más allá del mal partido de su equipo, el DT tuvo un cruce caliente con un periodista cuando le preguntaron si la derrota era una señal de alerta antes de enfrentar a Boca y, más adelante, la Recopa Sudamericana contra Botafogo.

El enojo de Costas en la conferencia

“Ya estás haciendo fuego”, disparó Costas, entre risas irónicas, cuando escuchó la consulta. Luego, redobló la apuesta: “Perdiste un partido, falta un montón. Son terribles. Ya querés desarmar todo”. Visiblemente molesto, siguió con su descarga: “Es tu intención, lo dijiste. Ustedes son así. Nos van a matar, van a decir que nos tenemos que ir todos”.

El DT intentó bajar el tono, pero sobre el final de la conferencia volvió sobre el tema. “Gente como el que hizo la primera pregunta es la que no confía en este grupo, que ganó una Copa después de 36 años”, sostuvo en referencia al Trofeo de Campeones obtenido en diciembre. Más allá del cruce, Gustavo Costas admitió que su equipo no estuvo a la altura: “Nos ganaron en todo el partido. No jugamos bien, nos duele, pero nos ganaron muy bien”.

"NO TUVIMOS LA INTENSIDAD CON LA QUE VENÍAMOS JUGANDO" uD83DuDDE3?



? Gustavo Costas analizó la derrota de Racing ante Estudiantes en La Plata.



uD83CuDF99? #ElJuego pic.twitter.com/UemClOZFGp — DSPORTS Argentina (@DSportsAR) February 4, 2025

Como si la derrota y el fastidio no fueran suficientes, Costas también dejó una mala noticia para el clásico ante Boca. Juan Nardoni y Francisco García Basso están en duda para el sábado y serán evaluados en la semana. “Los vamos a probar el miércoles”, anticipó el DT, aunque su presencia parece complicada.

Nardoni sufrió un fuerte golpe en la rodilla ante Belgrano y Racing lo extraña cada vez que no está. García Basso, en tanto, arrastra un traumatismo en el sóleo que ya lo dejó afuera ante el Pirata. Ahora, el cuerpo técnico cruza los dedos para poder contar con ellos en un duelo clave ante el Xeneize.