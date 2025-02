El fuerte posteo del padre de Leandro Paredes tras no volver a Boca: “No se olviden de cerrar el c…”

La ilusión de los hinchas de Boca por el posible regreso de Leandro Paredes se desvaneció. Este lunes al mediodía se confirmó que el futbolista de la Selección argentina no volverá al Xeneize durante este mercado de pases y continuará en la Roma durante los próximos seis meses, con el objetivo de conquistar la Europa League y asegurar su clasificación a las copas internacionales para la próxima temporada.

El campeón del mundo no llegó a un acuerdo con la dirigencia del club azul y oro, ya que Juan Román Riquelme le ofreció un contrato de cuatro años con un salario inicial de 1.5 millones de dólares, que luego se aumentó a 2 millones, igualando lo que cobra Edinson Cavani, el jugador mejor pago del club. Sin embargo, Paredes gana 4 millones de euros en la Roma al mes, pero sus ganas de regresar al club que lo vio nacer eran grandes, por lo que decidió reducir sus pretensiones a 2.5 millones. Finalmente, las negociaciones se enfriaron, y tras algunos cruces en las redes sociales, el pase se cayó.

Al conocerse la noticia, varios hinchas de Boca comenzaron a atacar e insultar al bicampeón de América con la Albiceleste. Quien saltó a defenderlo fue Daniel Paredes, padre del jugador de 30 años. En su cuenta de Instagram, publicó una historia con una foto de su hijo y un fuerte mensaje: "No se olviden de comer frutas, tomar agua y cerrar el orto cuando no saben", escribió.

El mensaje del padre de Leandro Paredes. (@danielparedes1967)

No obstante, ese no fue el único mensaje de defensa hacia el jugador. Mientras se disputaba el partido entre Boca y Huracán por la tercera fecha del torneo Apertura, el campeón del mundo reposteó una historia de su esposa, Camila Galante, con un mensaje para aquellos que lo critican, cuestionan e insultan por no haber concretado su regreso: "No juzgues a una persona sin saber la verdad", acompañada de emojis y los hashtags #cuántopelotudosueltoquehay y #LasCosasComoSonTeAmo.

De esta manera, el mayor anhelo de Juan Román Riquelme, presidente de la institución, se ve frustrado, y el mediocampista no estará presente en el Mundial de Clubes. Sin embargo, si no renueva con la Roma al finalizar estos seis meses, Paredes se convertirá en agente libre y podrá decidir su próximo destino profesional.

Con la llegada de Claudio Ranieri al banco de suplentes de la Loba, el exfutbolista de Juventus y PSG comenzó a tener más protagonismo, tanto que se consolidó como subcapitán y titular indiscutido en el esquema del entrenador, quien logró la Premier League con Leicester City en 2016. Así, Paredes continuará vistiendo los colores del equipo de la capital italiana y cumplirá con lo que resta de su contrato.