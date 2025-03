Tras el triunfo ante Central en la Bombonera, Gago habló sobre su futuro como DT de Boca: "Mi continuidad..."

Fernando Gago celebró con un efusivo “¡Vaaamos!” cuando Milton Giménez capturó el tercer rebote dentro del área a los 8 minutos, permitiendo que Boca abriera el marcador rápidamente en la Bombonera. Ese gol era clave para calmar los ánimos de una hinchada que había comenzado a corear fuertes reclamos, tras la dolorosa eliminación en la Copa Libertadores frente a Alianza Lima.

En conferencia de prensa luego del triunfo ante Rosario Central, el DT fue contundente: “Mi continuidad nunca estuvo en duda. Hablo todos los días con la dirigencia y seguimos en la misma línea”.

Qué dijo Gago sobre su continuidad como DT de Boca

Sobre los rumores de su posible salida y un supuesto cortocircuito con la dirigencia, Gago fue tajante: “Creo que hay que cortar un poco este tema. No sé de dónde salió eso. Tengo claro que nunca estuvo en duda. Estamos hablando de futuro y de seguir compitiendo”. Además, dejó en claro cuál es su objetivo inmediato: “Tenemos que lograr ser campeones del torneo y vamos a trabajar para eso”.

El DT también aclaró que no sintió que sus jugadores jugaran para respaldarlo, sino por el grupo: “Los jugadores siempre dieron la cara. Ellos querían ganar, no era por mí. No estuve en esa situación que tenían que darla cara por mí. Teníamos que ganar como equipo”, agregó.

uD83DuDDE3?FERNANDO GAGO:



"Hay que seguir, tenemos claro eso, y nosotros vamos a SEGUIR COMPITIENDO".pic.twitter.com/eeMRgokpZF — Boca Juniors - La12Tuittera (@la12tuittera) March 1, 2025

El clima en Boca sigue siendo tenso y la relación entre Gago, la dirigencia y los hinchas se mantiene en un punto crítico. El DT apuesta a sostener su proyecto, pero el futuro dependerá de los resultados y de la decisión final del Consejo de Fútbol.