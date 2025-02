La opinión de Maravilla Martínez sobre si es el mejor delantero del fútbol argentino: "Me comparo con otros delanteros como..."

El delantero y goleador de Racing, Adrián "Maravilla" Martínez, se mostró humilde con respecto a su gran momento personal y afirmó que el colombiano Miguel Borja, el uruguayo Edinson Cavani y el paraguayo Gabriel Ávalos, delanteros de River, Boca e Independiente respectivamente , son mejores que él.

Tras varios años luchando en el ascenso del fútbol argentino y en Latinoamérica, el oriundo de Campana vive el mejor momento de su carrera en la Academia a sus 32 años. Además de las conquistas de la Copa Sudamericana y la Recopa Sudamericana, el delantero tiene una intachable estadística de 35 goles en 55 partidos desde su arribo a Avellaneda en enero de 2024.

Sin embargo, a pesar del pedido de los fanáticos para que tenga una oportunidad en la Selección argentina, el propio jugador le dio un baño de humildad a su presente: "A mí todo me pasó muy rápido. A los 23 años estaba jugando en la liga del barrio y de la nada estar jugando esta copa es muy raro. Me comparo con otros delanteros como Cavani, Borja y Ávalos, son todos de selección, son muchísimo mejores que yo".

Maravilla Martínez se comparó con otro delanteros del fútbol local. (Foto: archivo)

"Solamente tuve este año bueno, hice goles en otros clubes, pero ellos tuvieron toda su carrera buena. Disfruto de este presente en Racing, sé que costó mucho y no ha sido fácil. Quizás el día de mañana, cuando me siente en casa, me voy a dar cuenta de todo lo que hice con mi vida. Más allá de las copas en Racing, nunca me imaginé jugar acá. Todavía no caigo", añadió.

"Lo principal es la disciplina, y después la toma de decisiones. Mi amigo, que es mi representante, me dio una mano siempre. Cuando estaba en la cárcel me dijo que podía jugar a la pelota. Me llevó a un club, quedé y desde ahí estamos juntos. Me recomendó ir a Paraguay para mostrarme, ahí le gané una final a Gustavo (Costas)", expresó el formado en Defensores Unidos de Zarate.

Sobre el petitorio de los hinchas para que este en la Albiceleste, Martínez fue claro: "Uno como jugador se pone como vara más alta la Selección, pero Argentina tiene muchísimos jugadores. Me esforcé desde que me tocó hasta el día de hoy, pero somos campeones del mundo. Estoy tranquilo, aprovechando en el momento que no sé si se va a repetir así que disfrutando con Racing".

"Él me dice jodiendo que tengo que hacer 35 goles, pero llego a hacerlo y no vuelvo a jugar el otro año, me quedo en casa. Es un montón 35 goles. Me puso la vara altísima, no creo que llegue, pero voy a tratar de hacer lo mejor para apoyar al equipo y acompañarlo con goles", concluyó quien tiene contrato con Racing hasta diciembre de 2026.

Maravilla habló sobre un posible llamado de la Selección. (Foto: archivo)

Fuente: NA