El sincericidio de Vietto tras consagrarse campeón de la Recopa Sudamericana: "Hace seis meses estaba..."

Luciano Vietto regresó a Racing con una misión: ser campeón, y en tan solo dos meses desde su vuelta al club de sus amores, ya lo ha logrado. El pasado jueves, la Academia dio un golpe de autoridad en Río de Janeiro, venció 2-0 a Botafogo en el partido de vuelta con goles de Zaracho y Zuculini, y se consagró campeón de la Recopa Sudamericana por primera vez en su historia.

De este modo, el equipo dirigido por Gustavo Costas levantó su quinto trofeo internacional y el segundo en solo cuatro meses, ya que en noviembre se coronó campeón de la Copa Sudamericana tras derrotar a Cruzeiro por 3-1. Ahora, con estos dos títulos en su haber, la Academia se enfocará en su próximo objetivo: conquistar la Copa Libertadores. Sin embargo, para eso aún falta mucho, y por el momento, su atención está puesta en el torneo Apertura, donde visitarán a San Lorenzo este lunes por la fecha 8.

La dura revelación de Vietto antes de llegar a Racing

Por su parte, Vietto, figura del encuentro de ida de la final en el que convirtió un gol de penal, habló tras levantar el título y reveló lo que vivió previo a su regreso a la institución blanquiceleste: "Hace seis meses estaba en España, mi casa, sin saber qué hacer y surgió la posibilidad de venir acá", mencionó en primera instancia.

"Había un poco de miedo e incertidumbre porque no es fácil, pero la verdad que lo que estoy viviendo hoy en día me emociona muchísimo. No quiero quedarme con esto, quiero que el club, el equipo y mis compañeros sigamos yendo por más porque hay potencial", añadió.

La felicidad de Luciano Vietto tras ganar la Recopa con Racing.(Foto: archivo)

Por otra parte, destacó lo importante que es para el club seguir luchando por nuevos títulos: "“Estamos en un momento muy bueno a nivel club, equipo, la gente apoya todos los partidos y mientras todo eso esté unido vamos a ir por todo”, cerró. Con este trofeo, Vietto sumó su primera conquista desde su regreso. El delantero, que volvió a Racing en condición de libre tras su paso por Al-Qadsiah de Arabia Saudita, acumula 25 goles en 90 partidos con la camiseta académica.