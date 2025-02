La llamativa reacción del Consejo de Boca con Gorosito que cayó mal en los hinchas

Boca protagonizó uno de los mayores papelones en la historia de la Copa Libertadores. El seis veces campeón de América quedó eliminado en la fase 2 del certamen continental a manos de Alianza Lima. El conjunto peruano, que había ganado 1-0 en Lima, perdió 2-1 en La Bombonera, pero en la definición por penales se impuso 5-4, gracias al penal atajado por Viscarra a Alan Velasco en la última ejecución de la tanda.

Tras lo sucedido, el clima en Brandsen 805 se calienta cada vez más. Con Fernando Gago en la cuerda floja, el Xeneize afrontará un año sin competencias internacionales, ya que solo disputará el Mundial de Clubes, la Copa Argentina y los torneos Apertura y Clausura. Este viernes, a partir de las 20:00, el equipo de la Ribera recibirá a Rosario Central, líder de la Zona B, en un partido que promete ser muy tenso.

Por su parte, Alianza Lima, que logró una histórica clasificación, se enfrentará a Deportes Iquique de Chile en la fase 3, buscando acceder a la fase de grupos de la Libertadores. Tras el histórico pase a la siguiente instancia en La Boca, Néstor Gorosito, entrenador del elenco peruano, analizó el partido y fue contundente en sus declaraciones sobre lo sucedido en La Bombonera. Sin embargo, lo más inesperado y lo que generó gran malestar entre los hinchas xeneizes fue el encuentro que Pipo mantuvo con dos miembros del Consejo de Fútbol en los pasillos del estadio, momentos después de la eliminación y de su conferencia de prensa.

Gorosito y su charla con dos miembros del Consejo de Fútbol tras la histórica clasificación en La Bombonera. (Foto: archivo)

“Hay cosas que te llenan de orgullo. Cuando volvía de la conferencia de prensa, dos miembros del Consejo de Fútbol de Boca me gritaron y me dieron un abrazo. Eso me llena de orgullo. En el fútbol nos conocemos todos, sabemos quién es buena gente. A mí no me importa ser buen entrenador, a mí me importa ser buena persona”, reveló Gorosito en diálogo con Sportia sobre el equipo que forman Raúl Cascini, Chicho Serna, el Chelo Delgado y el Patrón Bermúdez.

Gorosito se refirió a la histórica clasificación de Alianza Lima en La Bombonera

En cuanto al partido y la histórica clasificación, sentenció: “Estoy contento, extremadamente contento, hemos conseguido un triunfo que para Perú es histórico, por todo lo que significa, por la trascendencia que tiene, y principalmente por nosotros, el cuerpo técnico; la verdad que es extraordinario”.