Bomba: la decisión que tomaría Riquelme con Gago tras el partido de Boca ante Central

La dura eliminación ante Alianza Lima en la fase 2 de la Copa Libertadores dejó muchas heridas en Boca. En primer lugar, el Xeneize no disputará ni el certamen continental ni la Copa Sudamericana en 2025 y ahora, después de una reunión el día después del golpazo en Boca Predio, Juan Román Riquelme y el Consejo de Fútbol tomarían una drástica decisión con respecto al futuro de Fernando Gago.

Luego del partido de este viernes a las 20 ante Rosario Central en la Bombonera por la fecha 8 del torneo Apertura, Pintita dejaría de ser el entrenador de Boca. La determinación se tomaría debido a la eliminación frente al conjunto peruano, la peor que se recuerde en la historia del club en la Copa Libertadores. "El ciclo está cumplido. No hay mañana", fue lo que dijeron puertas adentro en Boca Predio en las últimas horas.

Gago dejaría de ser el DT de Boca tras el partido ante Rosario Central. (Foto: archivo)

Gago siempre mantuvo su postura de continuar en el cargo, tal como lo dijo en la conferencia posterior a la caída por penales. "Tengo 100% de fuerzas para seguir", contestó, tajante, cuando le preguntaron por su continuidad. Y lo mismo mantuvo puertas adentro, con ganas de revancha y revertir el mal presente del equipo. Dirigió el entrenamiento del miércoles y también lo hará este jueves por la mañana.

Sin embargo, Juan Román Riquelme y el Consejo de Fútbol en las últimas horas no quedaron conformes con las sensaciones que les devolvió el DT. Cuando se reunieron con Gago, no lo vieron convencido y del todo consciente de la gravedad de lo sucedido. "No le entró una bala", mencionaron. Y la decisión es "no estirar la agonía", tal como hicieron con Diego Martínez después de la derrota de Boca ante River en la Bombonera, que se sumaba a la temprana eliminación de la Copa Sudamericana, en octavos ante Cruzeiro. Aquella vez el entrenador dirigió un partido más, el 0-2 ante Belgrano en Córdoba, y renunció. Esta vez parece que la decisión la tomará el presidente xeneize y no el técnico.

En este contexto, no es ilógico pensar que en la charla que mantuvo Riquelme en la madrugada del martes con sus hombres de mayor confianza se hayan barajado algunos nombres del posible reemplazante de Pintita, ya que si el presidente sabe que rompe el contrato de Gago, necesitará contratar a un entrenador con espalda suficiente para calmar a los hinchas y poner las cosas en orden. La opción de un interinato largo no corre.

Los números de Gago en Boca

A la espera de su último partido frente al Canalla, Fernando Gago se irá del elenco xeneize con un saldo positivo, ya que de sus 22 partidos dirigidos ganó 12, empató en cinco oportunidades y cayó en otras cinco. Además, quedó eliminado en semifinales de la Copa Argentina 2024 ante Vélez (3-4) y de la fase 2 de la Copa Libertadores ante Alianza Lima por penales (3-3 y 4-5 en la tanda).