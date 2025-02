Mientras los hinchas piden que renuncie, qué dijo Gago sobre su continuidad en Boca: “Tengo…”

La eliminación de Boca en el repechaje de la Copa Libertadores dejó un clima caliente en la Bombonera y entre los hinchas, que pidieron la renuncia de Fernando Gago. Sin embargo, el DT dejó en claro que no piensa dar un paso al costado y se mostró firme en su postura.

"100% me siento con fuerzas para continuar, quiero tener revancha ya", aseguró en conferencia de prensa. "Duele el resultado, quedar eliminado, es una situación incómoda, pero hoy el equipo me gustó. Tuvimos situaciones hasta el último minuto, hay que hacerse responsable y seguir trabajando", agregó.

Qué dijo Gago sobre su futuro como DT de Boca

El entrenador también analizó el partido y consideró que Boca hizo méritos para llevarse la clasificación. "Es un golpe durísimo. Era una ilusión seguir en la Libertadores, trabajamos para esto. Desde el dolor y la bronca, hoy merecíamos ganar, tuvimos situaciones para aumentar el marcador, pero no se dio", lamentó.

Uno de los puntos que más llamó la atención fue el cambio de arquero en la tanda de penales. Gago explicó por qué el arquero Leandro Brey ingresó en lugar de Agustín Marchesín: "Brey está más acostumbrado al análisis de los chicos, sabe para dónde se pueden tirar. Es un arquero que tiene muy buenos registros atajando penales. Agustín tomó la decisión, estaba hablado en cierto punto, pero se resolvió en el momento".

Para cerrar, el DT dejó un mensaje a los hinchas, aunque reconoció que en este momento las palabras no alcanzan. "Hoy no sirve de nada hablarle al hincha. El mismo dolor que tienen ellos, lo tengo yo. Hablarles desde mi lugar como entrenador no sirve. Da bronca, hay que hacernos responsables y pensar en lo que viene", concluyó.