La insólita queja de Gorosito tras eliminar a Boca en la Bombonera: “Hoy nos…”

La Bombonera quedó en silencio tras la eliminación de Boca en la fase previa de la Copa Libertadores, y en el vestuario visitante todo era alegría. Alianza Lima consiguió el batacazo en los penales, y su entrenador, Néstor "Pipo" Gorosito, no dejó pasar la oportunidad para dar su opinión en conferencia de prensa.

Fiel a su estilo, el DT mezcló elogios, autocrítica y un reclamo insólito al árbitro. "Nos cobraron un offside cinco metros habilitado en una contra. No te estoy diciendo centímetros", protestó Gorosito, pese a que su equipo avanzó de ronda.

Gorosito, picante tras dejar afuera a Boca

Más allá de la queja arbitral, Pipo habló sobre el ambiente en la Bombonera y su postura sobre la mística del estadio. "Lo que me pasa a mí y me pasó jugando no lo dije contra la Bombonera puntual. Puede haber nadie o un millón de personas, es el contrario y la pelota. A Boca lo han hecho grande los jugadores, los equipazos. Nos daban por muertos antes de jugar, por eso es tan lindo el fútbol", reflexionó.

Además, hizo una llamativa comparación con la Selección argentina campeona del mundo en Qatar 2022. "Argentina salió campeón del mundo por penales y no vi a ningún argentino triste. Con el máximo respeto al otro cuerpo técnico, jugaron mejor. Tenemos que mejorar de visitante para no sufrir como sufrimos hoy", reconoció.

Por último, Gorosito destacó que Boca fue superior durante el partido y aceptó que su equipo tiene mucho por mejorar. "Queríamos jugar más lejos, de igual a igual. Boca nos superó. Tenemos que mejorar un montón de cosas, pero la alegría cubre las falencias. Las tenemos que ver para que no se vuelvan a repetir", cerró el DT, que ahora deberá preparar a su equipo para enfrentar a Iquique en la siguiente instancia.