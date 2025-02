Godoy Cruz viaja a Córdoba por Copa Argentina y espera por un rival herido

Luego del estreno ante Platense por el torneo Apertura, Godoy Cruz se prepara para el segundo duelo con Esteban Solari en el banco de suplentes. La Copa Argentina asoma en el calendario, iniciando así la segunda de las tres competencias que tendrá el equipo durante el 2025.

La delegación bodeguera emprenderá vuelo a Córdoba esta mañana a las 11.30 y una vez arribado a destino quedará concentrado para el duelo que abrirá su participación en 32vos de final del certamen contra Excursionistas (mañana desde las 19.10 en cancha de Belgrano).

Andino volvió y salió a la cancha sin descanso.

El rival es una invitación para poder lograr la primera victoria en el ciclo del nuevo entrenador ya que transita un presente bastante complicado en el arranque de la temporada. Excursio no ganó ninguna de sus cuatro presentaciones en el amanecer de la B Metropolitana y apenas suma dos puntos, ocupando el puesto 19 de 21 equipos en la tabla de posiciones.

El Villero tiene un equipo con nombres de recorrido para la categoría en la que milita y mezcla experiencia con juventud. Matías Cahais (ex Boca Juniors y campeón del mundo Sub 20) y Luciano Balbil (ex Lanús) son la voz de mando de un equipo que además tiene a un ex Independiente Rivadavia en sus filas (Arciero).

Sin menospreciarla, Solari le dará importancia a la Copa Argentina y apelará a lo mejor que tiene, cuidando a los jugadores que acumulan varios minutos en el recorrido. Así, es casi un hecho que jugarán del vamos nombres como Franco Petroli, Indio Fernández y Santino Andino, mientras que el que descansaría sería Rasmussen, que sigue sin estar al 100%.