Por qué el DT del Bayern Múnich dijo que será "emocionante" jugar ante Boca en el Mundial de Clubes

El Bayern Múnich está firme en la Bundesliga y llega como uno de los favoritos al Mundial de Clubes 2025, pero Vincent Kompany no se confía. El técnico belga, que asumió este año en el equipo bávaro, ya empezó a palpitar el cruce contra Boca en la fase de grupos y dejó una frase que generó expectativa entre los hinchas del Xeneize.

"Siempre es difícil imaginar toda la competición cuando es la primera vez que vamos, pero, si puedo nombrar una ventaja, sería jugar un partido competitivo contra Boca", reconoció en diálogo con el canal oficial de la FIFA. Y no se quedó ahí: "Creo que eso en sí mismo es emocionante, ver a algunas de las mejores aficiones del mundo: la nuestra y la suya".

La palabra de Kompany antes del duelo vs. Boca

El entrenador también puso el foco en lo que significa el certamen y el desafío que implica para el Bayern. "Cuanto más nos acercamos al torneo, más crecerán las expectativas. Somos parte de un club en el que cada trofeo es importante, así que cuando lleguemos a Estados Unidos, será una prioridad", aseguró.

Vincent Kompany, dueño de una gran carrera como defensor en el Manchester City y la selección belga, resaltó la identidad del club alemán: "Sigue siendo un club muy tradicional. A pesar de ser global y super avanzado en términos de marca, sigue siendo el Bayern que la gente de los años 90, 80, 70 o 60 puede reconocer. Esa tradición vive cada día dentro del club".

El calendario de Boca en el Mundial de Clubes

Los rivales de Boca en el Mundial de Clubes. Foto: archivo.

- Lunes 16 de junio (20:00 ARG) vs. Benfica, en el Hard Rock Stadium (Miami).

- Viernes 20 de junio (23:00 ARG) vs. Bayern Múnich, en el Hard Rock Stadium (Miami).

- Martes 24 de junio (17:00 ARG) vs. Auckland City, en el Geodis Park (Nashville).