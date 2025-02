El fuerte sincericidio de Báez tras consagrarse bicampeón en el ATP de Río: "No estaba seguro de..."

Sebastián Báez (31°) volvió a mostrar su mejor nivel tras un comienzo de año complicado. El oriundo de San Martín que venía de perder 10 de los 11 partidos que disputó en lo que va de 2025, tuvo una semana soñada y se consagró bicampeón del ATP 500 de Río de Janeiro al vencer en la final al francés, Alexandre Müller, por 6-3 y 6-2.

De esta manera, el argentino consiguió su séptimo título en nueve finales de ATP y su décima victoria consecutiva en el torneo carioca (5 en 2024 y 5 en 2025). Tras el partido, Báez habló en conferencia de prensa y reveló que estuvo muy cerca de no defender los puntos que obtuvo en la temporada pasada.

La fuerte confesión de Báez tras consagrarse bicampeón en Río de Janeiro

"No estaba seguro de venir a Río por los resultados, por cómo me venía sintiendo. Y de un día a otro tuve que decidirlo. La semana pasada lo discutí con Guti (Gutiérrez) y me dijo que había que poner el pecho y seguir luchando sin importar el resultado. Que había que enfrentarlo con valentía", mencionó.

Por otro lado, habló sobre el próximo torneo que disputará (ATP 250 de Santiago): Voy con mucha confianza, obviamente, y tengo muchas ganas de ir. Santiago también es un lugar en el que me siento muy cómodo y estoy muy motivado. No sé si me va a ir bien o no. No voy con ninguna expectativa. Quiero disfrutar y que el resultado sea el que tenga que ser", sentenció.

Por último, con respecto al ranking ATP, el tenista de 24 años defendió los puntos conseguidos en la edición 2024 y se mantiene como 31º del mundo: "Eso dejó de preocuparme tanto. Ahora la mentalidad a cada año es arrancar de cero sin preocuparme con la necesidad de defender puntos. Por eso es especial comenzar el año ganando un torneo", aseguró.

El inconveniente de Báez y el champagne en el festejo

Aunque Seba no enfrentó grandes dificultades para vencer a Müller en la final, no todo fue sencillo en el Estadio Guga Kuerten para el argentino. Al finalizar el partido, Báez tuvo que enfrentarse a una difícil lucha contra el champagne, ya que el corcho no quería salir, y luego de varios intentos, el francés se ofreció a intentar solucionarlo.

No obstante, su rival tampoco pudo y Seba tomó nuevamente la botella, y con la ayuda de su remera, logró abrirlo. En cuanto comenzó a salir el líquido, Müller, con mucho buen humor, le arrebató la botella y bañó al argentino con el champagne.