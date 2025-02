Sebastián Báez se consagró bicampeón del Río Open e hizo una sorpresiva confesión: “No estaba seguro de…”

El tenista argentino Sebastián Báez, quien este domingo conquistó el título del Abierto de Río de Janeiro y se consagró como el primer bicampeón del torneo brasileño, se dijo orgulloso de lo cosechado en la semana tras haber dudado de si vendría a Brasil a defender la corona conquistada en 2024.

El tenista de Buenos Aires, de 24 años, admitió que los malos resultados de finales del año pasado y comienzos de éste lo hicieron dudar de si disputaría el único torneo ATP 500 de Sudamérica, pero que al final decidió encararlo por recomendación de su entrenador, Sebastián Gutiérrez. "No estaba seguro de venir a Río por los resultados, por cómo me venía sintiendo. Y de un día a otro tuve que decidirlo. La semana pasada lo discutí con Guti (Gutiérrez) y me dijo que había que poner el pecho y seguir luchando sin importar el resultado; que había que enfrentarlo con valentía", dijo en la rueda de prensa que concedió tras vencer por 2-0 al francés Alexandre Muller en la final.

La confesión de Seba Báez

Antes de los cinco partidos que ganó esta semana en Río de Janeiro para conquistar el título, fue eliminado en octavos de final en el Abierto de Argentina la semana pasada y acumuló diez derrotas y una victoria en sus últimos once partidos a nivel ATP. "No estaba muy seguro de venir a Río, pero al final creo que fue una buena decisión", dijo.

Según Báez, su entrenador lo convenció a viajar a Río para disputar el torneo al decirle que lo hiciera para divertirse sin preocuparse con los resultados. Agregó que, tras logrado en Brasil, ahora viaja con mucha más confianza a Santiago, en donde también fue campeón, para disputar a partir del martes el Abierto de Chile. "Voy con mucha confianza obviamente y tengo muchas ganas de ir. Santiago también es un lugar en el que me siento muy cómodo y estoy muy motivado. No sé si me va a ir bien o no. No voy con ninguna expectativa. Quiero disfrutar y que el resultado sea el que tenga que ser", dijo.

Afirmó igualmente que parte de la confianza reconquistada obedece a que, con la revalidación del título en Brasil, consiguió mantenerse como el número 31 en la clasificación internacional de la ATP y no perder puntos. "Aunque eso dejó de preocuparme tanto. Ahora la mentalidad a cada año es arrancar de cero sin preocuparme con la necesidad de defender puntos. Por eso es especial comenzar el año ganando un torneo", afirmó.



Báez tan solo necesitó de una hora y 26 minutos para, con una facilidad inesperada, vencer a Muller (60 ATP) en dos mangas, con parciales 6-2 y 6-3. "No esperaba que fuese fácil ni que pudiese llegar hasta un tercer set. Tan solo estaba concentrado en ganar cada punto", dijo al ser interrogado sobre la facilidad de la victoria.

Este fue el séptimo título de Báez en nueve finales de torneos ATP y su décima victoria consecutiva en el torneo carioca incluyendo cinco en 2024 y cinco en 2025. Báez, que era el cuarto favorito en Brasil, consiguió, además, lo que ni el español Carlos Alcaraz ni el argentino Diego Schwartzman lograron: vencer dos veces el Abierto de Río. Ambos disputaron dos finales pero tan solo alzaron un título. En sus diez primeras ediciones, el torneo brasileño tuvo diez campeones diferentes.

Fuente: EFE