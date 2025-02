¿Para Messi? El desafiante festejo de un jugador de New York City al marcarle un gol al Inter Miami

El Inter Miami debutó en la temporada 2025 de la MLS con un empate agónico frente al New York FC en el Chase Stadium. Con dos asistencias de Lionel Messi, la gran figura del partido, el equipo comandado por Javier Mascherano rescató un punto sobre el final del encuentro gracias a los goles de Tomás Avilés a los 5´ y Telasco Segovia a los 100 minutos.

Al comienzo parecía que las Garzas tenían el partido controlado y gracias al tanto del exfutbolista de Racing, con un gran centro de Leo, se pusieron 1-0 arriba. Sin embargo, 20 minutos más tarde, el marcador central se fue expulsado por última jugador, y en ese tiro libre, Mitja Ilenic estampó el empate para el equipo de la capital estadounidense.

El picante festejo de Ilenic dedicado a Messi

Tras convertir el 1-1, el lateral cobró un especial protagonismo por el sugerente festejo que utilizó y que podría considerarse como una burla hacia Messi: se fue corriendo hacia el córner y emuló la característica celebración que utiliza Cristiano Ronaldo. Aunque inmediatamente sus compañeros se le tiraron encima para abrazarlo, las cámaras captaron el momento exacto en el que imitó al astro portugués.

Ya en el segundo tiempo, Alonso Martínez dio vuelta el encuentro con una gran definición y puso al New York en ventaja. No obstante, cuando parecía que se iban a llevar los tres puntos de Florida, otro gran pase de Leo a Segovia permitió que el venezolano empatara el partido en la última jugada y que ambos equipos se repartieran las unidades en el debut del certamen local.

El enojo de Messi con el arbitraje de Rosendo Mendoza

Por otro lado, el astro rosarino no se fue nada contento con el empate y mucho menos con el arbitraje de Rosendo Mendoza. Tal es así, que al terminar el partido, el capitán de la Selección argentina se fue directo a hablar con el juez y después de mucha protestas le lanzó una frase que le pudo haber valido la roja directa: "¡Sos un cagón!", le tiró al final del partido. Para suerte de Messi y todo Inter Miami, Mendoza, quien parece que no sabe español, le puso amarilla y todo quedó ahí.

Por su parte, Mascherano llenó de elogios a Leo por su gran partido y se refirió al cruce con el arbitro: "Messi es el alma de este equipo en la cancha. Es un chico que juega y no quiere perder, para nosotros es una gran ventaja. No pude hablar con Leo, lo saludé y estaba tranquilo. No lo vi porque entré rápido al vestuario, pero lo vi tranquilo en el vestuario", lanzó.