Qué dijo Mascherano de Messi tras su asistencia agónica y el enojo con el árbitro: “Leo es un chico que…”

El argentino Javier Mascherano, técnico del Inter Miami, aseguró este sábado que Lionel Messi "es el alma" de su club, después de las dos asistencias que el campeón del mundo le dio a Tomás Avilés y a Telasco Segovia para salvar un empate 2-2 en casa contra el New York City en su debut en la temporada 2025 de la MLS.

"Messi es el alma de este equipo en la cancha. Es un chico que juega y no quiere perder, para nosotros es una gran ventaja", afirmó Mascherano en inglés en la rueda de prensa posterior al partido del Chase Stadium de Fort Lauderdale.

Mascherano elogió a Messi por su gran partido ante New York FC. (Foto: archivo)

El Inter Miami jugó con diez hombres desde el minuto 25 por la roja directa a Avilés, pero consiguió reaccionar y salvar un punto, liderado por Messi: "No es solo lo que hace en el campo, es lo que transmite a sus compañeros y todo lo que hace a sus 37 años. No es solo jugar en ataque, es correr, apoyar a los centrocampistas, es magnífico", insistió Mascherano.

Por otra parte, el argentino consideró que las Garzas merecieron la victoria: "Merecíamos la victoria. Me quedo con un montón de cosas positivas, el equipo tiene alma, el equipo tiene vida, y vamos a pelear. Estamos doloridos, porque queríamos ganar el primer partido en casa, pero esto nos va a fortalecer", dijo.

El enojo de Messi con el árbitro

Por último, el Jefecito se refirió al cruce que Messi, la figura de la noche, tuvo con el árbitro Rosendo Mendoza al final del partido. "¡Sos un cagón!", le tiró al final del partido. Para suerte del astro argentino y todo Inter Miami, Mendoza, quien parece que no sabe español, le puso amarilla y todo quedó ahí: "No pude hablar con Leo, lo saludé y estaba tranquilo. No lo vi porque entré rápido al vestuario, pero lo vi tranquilo en el vestuario", concluyó.

Fuente: EFE