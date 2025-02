¿Un nuevo competidor para Colapinto? Briatore destacó también a otro piloto de Alpine: “Son muy, muy…”

Es cierto que Argentina está muy ilusionada por lo que sucederá con Franco Colapinto en la temporada 2025 de la Fórmula 1, pero cabe reconocer que no solo hay expectativa en el país del ex Williams, sino que incluso puertas adentro de Alpine F1 Team se vive un sismo que tiene como protagonista a Franco. Y Flavio Briatore ¿volvió a echarle leña al fuego?

Briatore, asesor ejecutivo de Alpine, y quien fue fundamental para que el argenino llegara al equipo con base en Enstone, no moderó sus elogios para con Colapinto después de que quedara en evidencia el disgusto y la incomodidad de Jack Doohan, quien será titular junto a Pierre Gasly, al oír el apellido de Franco repetidas veces en conferencia de prensa.

Aron compitió en Fórmula 3 y Fórmula 2. (Foto: F3)

Si bien la tensión existe y hasta el propio Gasly reconoció que su compañero Doohan no está “en el mejor estado de ánimo” a raíz del bullicio que generó Colapinto, Briatore insistió con sus halagos hacia el argentino. Pero, esta vez, también destacó a otro de los pilotos de reserva de Alpine: Paul Aron, el estonio que es un año menor que Colapinto.

“Aron y Colapinto son muy, muy rápidos. Jack (Doohan), de momento, lo ha hecho muy bien en el test y Gasly hizo un enorme trabajo el año pasado. Vamos a empezar la temporada y luego ya veremos si tenemos la posibilidad; si no este año, el año que viene” dijo en una entrevista con el Diario AS, evidenciando que el japonés Ryo Hirakawa, de 30 años, y el tercer piloto de reserva del equipo, no tiene misma consideración.

Doohan y Gasly serán los titulares, pero el australiano tiene poco margen. (Foto: archivo)

Más allá de sus palabras, claro que no quiso dar demasiadas sentencias respecto del futuro del argentino, mientras el rumor de su llegada al asiento de Doohan después de cinco carreras suena cada vez con mayor fuerza. “Tenemos tres pilotos reservas y veremos qué posibilidades hay”, sostuvo Briatore.