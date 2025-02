Los palazos del padre del Colo Barco al Consejo de Fútbol de Boca: “Tienen una costumbre vieja, a nosotros nos…”

Valentín Barco, actual jugador del Estrasburgo de Francia, fue una de las grandes promesas que Boca lanzó al fútbol en los últimos años. El Colo, figura destacada del Xeneize bajo la dirección de Jorge Almirón, disputó la final de la Copa Libertadores 2023, en la que el equipo perdió ante el Fluminense en el Maracaná. Tras demostrar su enorme potencial en la Primera del club, el lateral izquierdo ejecutó su cláusula de recisión y dio el salto al fútbol europeo, fichando por el Brighton.

Esa decisión no fue muy bien vista por el Consejo de Fútbol, quienes apuntaron contra el joven de 20 años: "Nosotros quisimos renovarle a Barco en su momento por cuatro años. Con su representante quisieron firmar un año solo. No hay que perder de vista que la cláusula (de 10 millones de dólares) la ejecutó el jugador y nosotros no tenemos otra opción. Es el único que se fue y estamos contentos con el plantel que tenemos", había declarado Cascini en su momento.

Valentín Barco, una de las grandes joyas surgidas en Boca en los últimos años. (Foto: archivo)

Ahora, un año después de su salida del club, quien apuntó duramente contra los integrantes del Consejo de Fútbol a través de un comentario en una publicación de una cuenta partidaria es Walter Barco, papá de Valentín. “Tuve una reunión con el Consejo y me pidieron que le ponga precio. Les dije a ustedes que tienen que hacernos una propuesta y Cascini me contesto 'Si si dale te llamo esta semana', todavía estoy esperando”, lanzó sorpresivamente el padre del jugador.

A su vez, Walter confesó que su hijo quiso quedarse al menos dos años más en el Xeneize, pero Marcelo Delgado le hizo una llamativa confesión: “El Colo se quería quedar 2 años más por lo menos y cuando terminó la reunión me agarro el Chelo y me dijo 'si te sale una propuesta para llevártelo no lo dudes esto es por plata, no se juega más por la camiseta'”.

El mensaje del padre de Valentín Barco. (Foto: archivo)

Desde su llegada al Viejo Continente, el Colo no logró consolidarse en el Brighton, y después de disputar algunos partidos, fue cedido al Sevilla. En sus primeros meses en el club andaluz, el lateral izquierdo de la Selección Argentina empezó a tener más protagonismo, pero con el tiempo perdió espacio en el equipo hasta quedar fuera de las convocatorias.

En el último mercado de pases, Barco buscaba una salida y estuvo cerca de llegar al Porto. Sin embargo, las negociaciones no prosperaron, y finalmente se concretó su cesión al Racing de Estrasburgo, que tiene una obligación de compra al final de la temporada.