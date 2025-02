La fuerte revelación de Gasly sobre la competencia entre Doohan y Colapinto: "No está en el mejor..."

Faltan solo tres semanas para que se baje la bandera a cuadros y se de inicio a una nueva temporada de la Fórmula 1. Como ha sucedido en los últimos años, a excepción de 2021 y 2022, el Circuito del Albert Park en Australia ha sido el elegido por la Máxima Categoría para albergar la primera carrera del año, que siempre está cargada de emociones.

Por su parte, los equipos ya han confirmado a sus dos pilotos que abrirán el Gran Circo en Melbourne el próximo 16 de marzo. Sin embargo, como suele ocurrir al inicio de cada temporada, podrían producirse cambios en los asientos, y en Alpine esta situación podría involucrar a Franco Colapinto y Jack Doohan. El australiano, segundo piloto de la escudería francesa, tiene contrato por las primeras cinco carreras (Australia, Bahréin, Arabia Saudita, Japón y China). Dependiendo de su rendimiento y si cumple con las expectativas, podría mantener su lugar o ser reemplazado por el oriundo de Pilar en el Gran Premio de Miami.

No obstante, esta competencia interna no le favorece en absoluto a Doohan, ya que, al ser un piloto sin experiencia en la F1, se le suma una presión adicional de cara a los primeros grandes premios de la temporada. Pierre Gasly, piloto principal del equipo francés, comentó sobre la situación que atraviesa Doohan, su estado de ánimo y cómo le afecta la competencia con el argentino: "Mediáticamente no está en el mejor estado de ánimo. Estamos intentando apoyarlo para que no llegue condicionado al debut en Australia", destacó en diálogo con Le Figaro.

Gasly habló sobre la situación y el estado de ánimo que atraviesa Doohan. (Foto: archivo)

Por otro lado, Gasly valoró la estabilidad que Flavio Briatore, asesor ejecutivo de Alpine, le ha dado al equipo, destacó su mentalidad competitiva y dejó en claro que la escudería es más francesa que nunca: "Flavio conoce a la perfección la F1 y tiene claro que está aquí para ganar. En cuanto al equipo, quizás desde fuera parezca distinto, pero internamente sigue habiendo muchos franceses. El motor sigue siendo nuestro, y ese vínculo no se ha perdido", sentenció.

Por su parte, Briatore evitó tocar el tema Colapinto-Doohan, pero le puso un poco de presión al australiano de cara al GP en el que tendrá el apoyo del público: "Todos deben tener responsabilidades. En este caso, Pierre y Jack comienzan la temporada", mencionó.

Además, llenó de elogios al joven de 21 años, aunque pidió paciencia: “Es uno de los pilotos que tiene mucho talento. Necesitamos ver su desarrollo durante esta temporada, tiene mucho tiempo para hacer pruebas. Debemos ser pacientes porque es muy joven. Creo en el talento. Cuando tenés talento y lo gestionás bien, tenés éxito. Yo veo a Franco, es muy talentoso. Es naturalmente rápido. En 2025 será piloto de pruebas y ya trabaja mucho en el simulador. Ya hemos hecho pruebas. Los tres pilotos hicieron pruebas y los tres son muy buenos”.