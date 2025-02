La fuerte advertencia del DT de Aldosivi en la previa del partido ante Boca: "La gente no..."

Tras la dura derrota sufrida en Lima el pasado martes, Boca buscará recuperarse este sábado cuando reciba en La Bombonera a Aldosivi, equipo que recientemente ascendió a Primera División y aún no ha conseguido victorias en sus primeras seis presentaciones en el torneo Apertura. Fernando Gago alineará un equipo alternativo con la vista puesta en la revancha ante Alianza Lima, que se jugará el martes por la fase 2 de la Copa Libertadores. Sin embargo, el técnico también contará con el regreso de dos piezas clave: Marcos Rojo y Ander Herrera, quienes serán titulares.

En cuanto al torneo local, el equipo de la Ribera ocupa la sexta posición de la Zona B con 11 puntos. Viene de conseguir dos victorias consecutivas, 2-0 ante Independiente Rivadavia y 1-0 contra Banfield en el sur. Ahora, Boca buscará alcanzar la cima de la zona y continuar con la buena racha frente al Tiburón.

Yllana y una tajante frase sobre la hinchada de Boca

Por su parte, Aldosivi, que logró su primer punto el pasado fin de semana al empatar 2-2 en un partidazo ante Estudiantes de La Plata, intentará dar el batacazo en la Bombonera. En la previa del encuentro, André Yllana, entrenador del Tiburón, analizó el duelo y dejó una tajante declaración sobre la hinchada de Boca: “Siempre depende de la situación. Si Boca va ganando 2-0 La Bombonera te empuja. Si está mal, el equipo no está funcionando y le estás ganando o complicando el partido, seguramente te presiona”, destacó en diálogo con Sportscenter

“Boca debe tener a los jugadores preparados para soportar esa presión. Y en los otros equipos seguramente hay jugadores a los que los motiva y otros a los que les pesa. Por eso depende de cada situación. La gente de afuera no juega. Juegan los que están adentro”, añadió.

Yllana palpitó el cruce en La Bombonera ante Boca. (Foto: archivo)

Por otra parte, Yllana habló sobre uno de los mejores entrenador del mundo del fútbol como lo es Pep Guardiola, quien coincidió con el actual entrenador de Aldosivi en el Brescia de Italia luego de jugar 11 temporadas consecutivas con el Barcelona, pero dejó en claro que prefiere aprender de otros DT del fútbol argentino que con poco y nada hacen jugar muy bien a sus equipos: “Uno siempre tiene que tener una metodología propia y adaptarla al grupo de jugadores que tenés. No pasa por ser el Manchester City o no. Uno tiene que saber con lo que cuenta, hacer sentir cómodos y convencidos a sus jugadores. Yo pienso en mi realidad. A veces se segmenta el juego y no hay que hacerlo. Al equipo tenés que prepararlo para todo”, sentenció.

“Acá vos ves que el primero juega contra el último y le cuesta. Va mucho por la capacidad de los técnicos que hay en Argentina, que se dan cuenta de cómo jugar. Copiar fórmula y ponerla a tratar de funcionar es muy fácil. En cambio el técnico argentino tiene ese detalle de mirar cómo se puede presentar cada partido para intentar jugarlo de una u otra manera. Entonces terminás complicando a equipos con mayores capacidades técnicas o físicas”, concluyó.