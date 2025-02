Gago le lanzó un ultimátum al plantel de Boca antes de la revancha con Alianza Lima: “Conmigo el que…”

La derrota 1-0 de Boca frente a Alianza Lima en Perú, en el partido de ida de la fase 2 de la Copa Libertadores, dejó numerosas secuelas. En primer lugar, el equipo se ve obligado a dar vuelta la serie para seguir con vida en el certamen continental. Además, Juan Román Riquelme, presidente del club, visitó el vestuario y dejó una frase lapidaria a los futbolistas: "Fuimos un desastre", expresó sin rodeos.

Por otro lado, Fernando Gago se reunió el pasado miércoles, tras el entrenamiento, con cinco referentes del plantel xeneize: Edinson Cavani, Marcos Rojo, Luis Advíncula, Sergio "Chiquito" Romero y Agustín Marchesín. La conversación giró en torno a una pregunta clave: "¿Cómo salimos de esta?". Hubo un intercambio de opiniones, y todos coincidieron en que lo sucedido en Perú no debe repetirse bajo ninguna circunstancia.

Dos días después, el jueves, con los ánimos algo más calmados, el director técnico tuvo una charla grupal con todo el plantel en Boca Predio. A diferencia de Riquelme, Pintita adoptó un tono más sereno y les dio un ultimátum a los futbolistas de cara al partido de vuelta frente a los dirigidos por Pipo Gorosito: "Conmigo, el que no corre, no juega", repitió el entrenador, frase que ya había mencionado en su presentación oficial y que también había dirigido al Changuito Zeballos en Lima. Además, les remarcó la falta de actitud mostrada contra Alianza Lima y dejó en claro que "acá juega el que mejor esté; no hay crédito para nadie".

Gago fue contundente y les dejó un ultimátum a los jugadores tras lo sucedido en Lima. (Foto: archivo)

Sin embargo, eso no fue todo. El exentrenador de Racing y Chivas llevó la charla del plano grupal al individual, señalando los errores de cada jugador. "Aquí te equivocaste, aquí también y allá igual", detalló el técnico en un informe minucioso sobre situaciones puntuales que se dieron durante el encuentro en Lima. Desde su perspectiva, les indicó las áreas en las que cada futbolista debía mejorar de cara al futuro.

Previo al partido de vuelta, que se disputará el próximo martes en La Bombonera, el equipo de la Ribera recibirá este sábado a las 19:30 a Aldosivi, recién ascendido y que aún no ha logrado sumar de a tres, en el marco de la séptima fecha del torneo Apertura. Este partido será clave para Boca y Gago, ya que, además de ser solo cuatro días antes de la revancha ante Alianza Lima, se verá cómo recibe la gente al equipo tras lo ocurrido en Perú.