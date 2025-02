La desafiante explicación de Costas sobre el gran triunfo de Racing ante Botafogo: “Cuando se cuestiona a este equipo…”

Racing venció como local a Botafogo por 2-0, por la ida de la Recopa Sudamericana, con goles de Luciano Vietto, de penal, y de Adrián “Maravilla” Martínez, la figura de la noche. El equipo de Gustavo Costas logró una contundente y merecida victoria en el Cilindro de Avellaneda que le da mucho aire de cara a la vuelta, el próximo jueves en la cancha del flamante campeón de la Copa CONMEBOL Libertadores a las 21.30, aunque la serie está abierta.

En la conferencia de prensa posterior, Costas llenó de elogios a sus jugadores y reconoció la humildad de un grupo que “no se la cree”. Además, valoró su entrega y actitud: “Es un equipo que, como hincha de Racing, te representa. Podemos ganar, podemos no ganar, pero estos chicos se lo merecen. Es un grupo sensacional, que tiene hambre, compromiso con el escudo, con ellos mismos. Y lo demostraron; hicieron un partido bárbaro”, sostuvo.

A la hora de explicar las razones que llevaron a Racing a una cómoda victoria ante el equipo en el que ya no está Thiago Almada, Costas fue desafiante y le apuntó a la prensa. Le preguntaron por la inclusión de Maxi Salas, que venía "cuestionado", y de ello se agarró el entrenador para elogiar otra vez a los suyos: “Este equipo cuando se lo cuestiona juega mejor. Es muy fácil decir "cuando juega mal no sirve para nada". Este es un grupo que salió dos pesos, que no conocía nadie y hoy está jugando copas que nunca en su vida había jugado, con cancha llena… Yo doy la vida por este grupo”.

Costas sacó a Vietto, lesionado, a los 35 minutos del primer tiempo. Recién volvió a hacer una modificación a los 44 de la segunda etapa: Ignacio Rodríguez por Maxi Salas. Cuando le preguntaron por la demora en las sustituciones, se lo tomó con un humor: “¿A quién sacabas vos? Estaban todos bien físicamente, ninguno sentía nada. Si vos los ves, los diez corrieron todo el partido. A Maxi (Salas) lo saqué porque tenía miedo, pero… si se quedaba estaba bien. Estaba muerto porque hizo un despliegue extraordinario. ¿A quién sacabas…? ¿Vas a sacar a Maravilla (Martínez)?”, le respondió a un periodista con alguna mueca.

Vietto se hará estudios para ver el grado de su lesión. (Foto: archivo)

El próximo jueves a las 21.30, en el Estadio Olímpico Nilton Santos, Racing irá por un nuevo título internacional y Costas, a su vez, por el segundo en su cuenta personal como director técnico. La ventaja es considerable, pero del otro lado está nada menos que el campeón de la Copa Libertadores; y Costas no subestima el desafío: “Este grupo no se la cree, sabe que tenemos que ir a una guerra a Brasil”.