Escándalo: por qué le aplicaron el derecho de admisión al presidente de Platense

El presidente de Platense, Sebastián Ordoñez, fue sancionado por parte del programa Tribuna Segura, del Ministerio de Seguridad de la Nación, y no podrá ingresar a los estadios durante seis meses. ¿La causa? Un festejo de gol que casi deriva en un problema mayor. Pero Ordoñez insiste que seguirá yendo a ver a Platense y ofrece otra versión de los hechos.

Platense jugó ante San Lorenzo por la 5º fecha del torneo Apertura y Vicente Taborda fue quien abrió el marcador ese día para el Calamar. En el espacio de la dirigencia visitante, durante los festejos del gol, voló de las manos de Ordoñez una botella de plástico que cayó en las gradas donde estaban los hinchas de San Lorenzo y, aunque no impactó en nadie, generó la reacción de los fanáticos.

El gol que desató el conflicto

El lío no pasó a mayores, aunque los hinchas del Ciclón quisieron arremeter contra la dirigencia de Platense. Finalmente, luego de lo sucedido el programa Tribuna Segura, del Ministerio de Seguridad de la Nación decidió sancionar con el derecho de admisión a Ordoñez por seis meses: “Podría haber generado un desastre porque todos los hinchas que estaban en el sector se enardecieron y hubo que calmarlos para que no pase a mayores”, iniciaba la postura de la entidad.

“A cualquier persona le hubiéramos aplicado una sanción similar, pero en este caso reviste mayor gravedad porque es el presidente del club que con ese acto puede incitar, ya sea voluntaria o involuntariamente, a la violencia. Y es algo que no se puede dejar pasar. Y tenemos las actas de la Policía de la Ciudad que intervino en el hecho como base para la sanción”, afirmaban.

Platense visita a Godoy Cruz, sin público, por la fecha 7. (Foto: @caplatense)

Sin embargo, Ordoñez asegura que no tuvo intención de lanzar la botella y sostiene que apelará a una medida que considera “insólita” y que no dejará de ir a los estadios. De hecho, ya estaba en Mendoza, para el partido que esta tarde jugarán Platense y Godoy Cruz. “No puedo creer lo que hicieron. Se ve claramente que yo no tengo ninguna intención de agredir a nadie”, se defendió de la sanción.

“Me levanté a gritar el gol, eufórico, y tiré la botella al piso con tanta mala suerte que rebotó y cayó sobre el acrílico que está debajo del palco que nos dieron”, explicó. “No tuve intención, no le pegué a nadie, es más, apenas vinieron a notificarme del acta, la firmé porque era algo mínimo; y ahora salen con esta sanción absolutamente improcedente. Además no me dieron derecho a defensa: ¿cómo me ponen un derecho de admisión sin siquiera escuchar mi versión?”, se quejó Ordoñez, tras una controversia que, en principio, lo mantendría alejado de los estadios por medio año.