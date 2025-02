Bombazo: Santi Maratea se sumó como futbolista a un equipo argentino

Uno de los más grandes bombazos de este “mercado de pases” en el fútbol argentino. No por su jerarquía, probablemente, pero sí por la sorpresa: Santiago Maratea, el reconocido influencer argentino de 32 años, será refuerzo de Colegialas en la Primera Nacional. Entrenará con la Reserva y se diferenció del youtuber Spreen y su caso con Deportivo Riestra.

La noticia la dio a conocer esta tarde en X el Club Atlético Colegiales, mediante un video en el cual habla, justamente, la flamante incorporación: “Hola a todos, antes que nada les quiero agradecer a la gente de Colegiales por esta oportunidad y mandarle un saludo a todos los hinchas, que ojalá también me den la bienvenida”, comenzó Maratea.

uD83DuDCF2uD83DuDE33 SANTIAGO MARATEA se sumará a la RESERVA de COLEGIALES.



Así lo anunció el club en sus redes sociales.



¿Opiniones? ?? pic.twitter.com/Fh5XWEIDLK — Primera Nacional (@Primeranaciona) February 20, 2025

“A partir de mañana voy a arrancar a entrenar con Reserva, estoy muy contento con este proyecto que apuntamos que tenga la seriedad que tiene el club. La idea no es que me metan de la nada a jugar en Primera ni mucho menos. Es entrenar, progresar y ganarme mi lugar si se me da la posibilidad”, aclaró, tomando distancia de lo que ocurrió con el youtuber Spreen (ingresó menos de un minuto por motivos publicitarios) y Deportivo Riestra el año pasado, que causó enorme polémica.

Maratea aclaró que no realizará ninguna colecta para Colegiales, algo que sí hizo el año pasado con Independiente en medio de sus crisis financiera, y algo que el influencer siempre ha hecho por diversas causas. Pero le ofreció su solidaridad al club que está 13º en el Grupo A de la Primera Nacional con dos puntos tras dos fechas y que recibirá a Arsenal de Sarandí este sábado.

“Obviamente, cualquier otra cosa que pueda ayudar al club lo voy a hacer. No voy a hacer una colecta igual, no se asusten, no es el fin de todo esto. El fin es con seriedad, poder meterme, entrenar, progresar y compartir tiempo en el club con los chicos del plantel”, concluyó Maratea.

En 2023, Maratea recaudó millones para una colecta en el Rojo. (Foto: archivo)

Maratea, el fútbol y la enfermedad de su papá

A diferencia de Spreen, Maratea tiene un vínculo más nítido con el fútbol. Si bien no jugó profesionalmente, estuvo ligado a Ezeiza FC durante un tiempo y el año pasado debutó en el equipo por el Torneo Promocional Amateur. Sin embargo, en abril del 2024, reveló que se alejaría del club para ocuparse de su familia y en especial de su papá, que había sido diagnosticado con cáncer.

“Me tuve que bajar del proyecto del club de fútbol de Ezeiza, que me hizo muy feliz, y al que le dediqué mucho tiempo y energía, hasta me mudé acá a Ezeiza para estar más cerca del club y entrenar todos los días. Estaba muy entusiasmado. El motivo por el cual tomé esa decisión es triste: mi viejo está con cáncer, una re bronca”, se sinceró en un video Maratea, quien además este año sumó minutos con el equipo La Gambeta en la Copa Potrero, el torneo que organizó Sergio Agüero.