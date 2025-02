Tras regresar a Boca, Orsini estaría cerca de volver a irse, pero ahora a Europa

Este viernes, sobre el cierre del mercado de pases, sorprendió la noticia de que Nicolás Orsini regresaba a Boca Juniors. Cedido a Unión de Santa Fe durante el último año y medio, donde supo adaptarse bien y ganarse el cariño de la gente y del Kily González, se esperaba que renovara. Sin embargo, decidió volver a la Ribera.

Para esto, además del Tatengue, rechazó otras ofertas similares de equipos argentinos como Newell's Old Boys y Platense. Esto es algo por demás curioso ya que Fernando Gago no lo estaba buscando y por delante suyo tendría en su puesto nombres como Edinson Cavani, Miguel Merentiel y Milton Giménez. Pero su retorno al Xeneize no sería su intención definitiva.

uD83DuDEA8Nicolás Orsini tiene muy avanzada su salida de Boca: se trabajan en los últimos detalles para que vaya al Tenerife.

*??La fórmula es préstamo por 18 meses con obligación de compra si cumple objetivos. pic.twitter.com/T8Mwx9aNOJ — César Luis Merlo (@CLMerlo) February 2, 2025

Según informó el periodista César Merlo en su cuenta de X, el delantero de 30 años "tiene muy avanzada su salida" y "se trabajan en los últimos detalles para que vaya al Tenerife". El cuadro de las Canarias ya lo estaba buscando en este mercado, pero todo indicaba que esta posibilidad se desvanecía. Finalmente, parece que las negociaciones prosperaron y se iría a "préstamo por 18 meses con obligación de compra si cumple objetivos".

El Blanquiazul se encuentra actualmente disputando LaLiga 2, la Segunda División del fútbol español, y no juega en Primera desde la temporada 2009/10. Habiendo jugado ya 24 fechas (el torneo dura 42), se encuentra anteúltimo en la tabla de posiciones, en zona de descenso, con 16 puntos, a 11 del Burgos, el último que de momento está manteniendo la categoría.

En su paso por Unión, de mediados de 2023 hasta fines de 2024, Orsini disputó un total de 48 encuentros, en los que convirtió 6 goles y asistió otros 2. Anteriormente, en su estadía en Boca de mediados de 2021 a 2023, nunca llegó a adaptarse y en las 36 oportunidades que entró al campo apenas anotó 3 tantos, sin asistencias. ¿Tendrá mejor suerte en Tenerife?