La tajante frase de Fernando Gago sobre su vuelta al Cilindo para enfrentar a Racing: "Lo importante es..."

Fernando Gago se prepara para un partido especial. Boca visitará a Racing en Avellaneda y el DT volverá al Cilindro, donde dirigió durante casi dos años. Sin embargo, dejó en claro que su enfoque está en el presente y que vivirá el encuentro sin sentimentalismos.

Qué dijo Gago sobre enfrentar a Racing como DT de Boca

“Tengo momentos vividos anteriores muy buenos en Racing. Hoy me toca estar en otra institución. Voy a enfrentar el partido con total normalidad. Yo no soy importante. Lo importante es Boca, los jugadores y tratar de conseguir el mejor resultado. Lo mío es externo y no sirve para nada”, sentenció el entrenador en conferencia de prensa.

Gago dirigió a la Academia entre octubre de 2021 y septiembre de 2023, con un balance de 109 partidos, 53 victorias, 30 empates y 26 derrotas, alcanzando una efectividad del 58%. Logró dos títulos, ambos ganados en finales ante Boca, pero su ciclo también estuvo marcado por eliminaciones dolorosas y la resistencia de los hinchas.

Fernando Gago volverá al estadio de la Academia, donde dejó un sabor agridulce como DT. ¿Cómo lo recibirán en Avellaneda?

Entre los golpes más fuertes que sufrió Racing bajo su conducción, se destacan la caída en la Liga Profesional 2022 cuando tenía todo para ser campeón, la eliminación de la Sudamericana contra River de Uruguay y la despedida de la Copa Libertadores 2023 en los penales ante Boca, con Chiquito Romero como figura. Su salida definitiva llegó tras perder el clásico ante Independiente en el Cilindro.

Ahora, el destino lo pone nuevamente en Avellaneda, pero con otra camiseta y otro objetivo. “Lo importante es Boca”, remarcó. Sin darle lugar a la nostalgia, Gago quiere que su equipo se imponga en la cancha y se lleve los tres puntos.