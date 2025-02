Carlos Palacios debutó en la red con Boca y festejó con el Topo Gigio para Riquelme: "Román me dijo que..."

Carlos Palacios vivió una noche soñada en la Bombonera. En su tercer partido con la camiseta de Boca, el chileno marcó su primer gol oficial, que significó el 2-1 ante Huracán por la tercera fecha del Torneo Apertura 2025. Pero lo más llamativo no fue solo la gran definición, sino la emotiva dedicatoria a Juan Román Riquelme: celebró con el mítico Topo Gigio mirando hacia el palco del presidente Xeneize.

Un golazo de crack en la Bombonera

Un festejo cargado de emoción y gratitud

EL TOPO GIGIO DE CARLOS PALACIOS PARA ROMÁN RIQUELME



El chileno marcó la victoria parcial de Boca sobre Huracán. Link en bio

El tanto significó mucho para el chileno, quien no pudo contener las lágrimas en su festejo. Y en un gesto de reconocimiento, repitió el Topo Gigio de Riquelme, mirando directamente al palco presidencial.

"Buenas noches, muy feliz la verdad, un sueño cumplido", comenzó diciendo el chileno tras el partido. Palacios explicó que se inspiró en los festejos de Riquelme, quien solía celebrar con el mismo gesto. "Lo veía cuando hacía los goles en la Bombonera y celebraba así, así que me nace ahí hacerlo. Román me felicitó, me dijo que quizá le había pegado suerte ahí, pero nada, feliz", agregó el volante.

Un sueño cumplido para el chileno

Sobre la jugada, Palacios recordó cómo lo había planeado: "El gol lo tenía en la cabeza, la torre decía primero estuvo en tu cabeza y después lo llevaste a cabo, ¿lo describís? Sí, creo que la semana pasada también me quedó una parecida y tiré el centro atrás. Muchos me dijeron que le pegara al arco, así que cuando vi la oportunidad y vi al arquero achicar, quise cambiarla al segundo palo. Y nada, feliz por haber convertido el primer gol y más en este estadio".

Con respecto a la ovación de la hinchada, Palacios se mostró emocionado: "Le dije al Colo Gil antes y después la gente me gritó chileno, ¿lo escuchaste? Sí, el Colo Gil lo conozco, cuando llegué a Colo Colo me recibió muy bien. Es una gran persona, un increíble jugador también. La vocación de la gente es feliz, creo que son sueños que uno tiene, a pesar de que soy chileno, creo que a cualquier jugador le encantaría jugar acá y bueno, convertir un gol, así que nada, feliz nomás".

Boca festeja, Palacios cumple y Riquelme sonríe. ¿Será el comienzo de una gran historia en el Xeneize?