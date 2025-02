Siguió en el vestuario de Boca: qué pasó entre Gago y Zeballos tras el reto del DT en la cancha

La derrota con Alianza Lima no solo dejó un Boca golpeado futbolística y emocionalmente, sino que también evidenció tensiones dentro del plantel. Uno de los momentos más calientes se vivió en el segundo tiempo, cuando Fernando Gago le lanzó un grito furioso a Exequiel Zeballos en medio del partido. Pero lo que no se vio en cámara es que la bronca siguió en el vestuario.

El Changuito ingresó en el entretiempo, pero nunca logró meterse en ritmo de partido. A los pocos minutos, Gago, visiblemente fastidioso, le soltó un fuerte grito con tono amenazante que quedó registrado por las cámaras de la transmisión oficial en primer plano: "¡Empezá a correr porque te saco a la mierda, dale!". Un mensaje que dejó en claro el enojo del DT por la falta de intensidad.

El furioso mensaje de Gago a Zeballos

Cuando el partido terminó, el reclamo del DT hacia el extremo no quedó ahí. Según reveló el periodista Germán García Grova en el programa Superfútbol de TyC Sports, ya en el vestuario, Gago reunió al plantel y volvió a remarcar su disconformidad. "No me gusta dar nombres, pero Exequiel, tenés que correr más", habría dicho en un tono más calmo, pero con la misma firmeza. El comentario cayó como un baldazo de agua fría para el delantero, quien quedó golpeado anímicamente.

El ida y vuelta entre el DT y el jugador generó un clima tenso en el vestuario. Zeballos, que venía buscando oportunidades para afianzarse en el equipo, sintió el impacto del reto, mientras que el resto del plantel tomó nota del nivel de exigencia del técnico, que claramente no encuentra el rumbo futbolístico de un equipo que también sufre por las bajas y la permanente rotación de Pintita.

El gol de Alianza que sufrió todo Boca. Iban apenas 4' minutos de juego y el uruguayo Ceppelini facturó. La revancha, el martes (Foto: EFE).

Boca tendrá la revancha en la Bombonera el próximo martes y necesita una respuesta inmediata. La gran pregunta es si este cruce servirá como un punto de inflexión o si la tirantez seguirá creciendo en el vestuario. La Copa Libertadores no espera, y el Xeneize está obligado a reaccionar.