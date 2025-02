Raducanu, la tenista que fue acosada durante un partido, ya había vivido un hecho similar: cómo terminó ese caso

En la noche de ayer, el mundo del tenis fue testigo de un episodio tan particular como dramático. Mientras jugaba su partido de segunda ronda en el WTA 1000 de Dubái ante Karolina Muchova, la jugadora Emma Raducanu, campeona del US Open 2021, vio entre los aficionados a alguien que reconoció inmediatamente: el mismo hombre que la había querido acosar el día anterior.

Raducanu rompió el llanto al ver a este hombre y se acercó a la jueza para explicarle la situación. El partido se detuvo y la seguridad del torneo se llevó fuera del Aviation Club Tennis Centre de Dubái a la persona en cuestión, que más tarde, comunicó en X la WTA, fue suspendida de por vida de cualquier evento del circuito tenístico femenino. El duelo continuó y Muchova se llevó la victoria por 7-6 y 6-4, pero lo cierto es que el resultado quedó en segundo plano y la noticia que recorrió el mundo tuvo que ver con el drama que vivió la tenista de 22 años.

Mirá el video

El antecedente similar

Lamentablemente, no es la primera vez que Raducanu es víctima de una situación de este tipo y lo de ayer volvió a sacar a la luz un episodio que tuvo lugar entre noviembre y diciembre de 2021. En aquel entonces, un varón de 35 años llamado Amrit Magar, exrepartidor de Amazon, acudió al domicilio en Londres de la tenista y, entre otras cosas, le dejó flores, una carta en la que aseguraba que ella “merecía su amor” y un dibujo que retrataba las “23 millas” que él había recorrido para llegar a su casa, todas pruebas a las que The Sun accedió durante la investigación y dio a conocer.

El accionar de Magar fue notificado a la policía porque el padre de Raducanu lo vio en las cámaras de vigilancia de su hogar. Finalmente, en febrero de 2022, un tribunal británico determinó que el hombre no pudiera acercarse a menos de una milla de Raducanu o de alguno de sus padres por los siguientes cinco años ni presentarse en los lugares donde la británica nacida en Toronto estuviera entrenando o compitiendo.

Amrit Magar trabajaba en Amazon. (Foto: The Sun)

Además, Magar, que reconoció que comenzó a verse atraído por ella después de su conquista en el US Open 2021, fue obligado a 18 meses de trabajo comunitario y se le colocó una tobillera electrónica para respetar un toque de queda entre las 9 de la noche y las 6 de la mañana. También tuvo que resarcir con 595 libras esterlinas a la familia de Raducanu, entre costos del juicio y una indemnización para la víctima.

“Debido a esto, siento que me han arrebatado mi libertad. Estoy constantemente mirando por encima del hombro. Estoy nerviosa y preocupada de que esto vuelva a suceder. No me siento segura en mi propia casa, que es donde debería sentirme más segura”, había expresado entonces la diestra de 22 años. Tristemente, otra persona la forzó a una situación similar en la noche de ayer.