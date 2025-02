La tajante justificación de Guardiola sobre la salida de Julián Álvarez del City: "El club me trajo un..."

Pep Guardiola se prepara para un enorme desafío que, según él, tiene un “1% de probabilidades” de conseguir: ganarle al Real Madrid en el Santiago Bernabéu por la vuelta de los 16vos de la UEFA Champions League, para no quedar eliminado prematuramente y agudizar así el preocupante presente de su Manchester City.

En la previa del duelo ante el Merengue, mañana a las 17, el entrenador catalán habló de Julián Álvarez. Es que el delantero argentino, que en los Citizens no tenía los minutos que ahora sí le da Diego “Cholo” Simeone, la rompe en el Atlético de Madrid; y a Pep le preguntaron si se sentía responsable de la salida del ex River.

“No, no me siento responsable por ello”, aseguró el entrenador. “El club me trajo un jugador extraordinario y la opinión que tengo yo es que él tenía muy decidido que quería jugar todos los minutos que está jugando ahora, que probablemente no los tuvo el año pasado, y decidió ir al Atlético de Madrid”.

De todos modos, Pep se mostró contento por el nivel del argentino y valoró su aporte al Manchester City durante las dos temporadas en las que estuvo. “Nosotros nos alegramos muchísimo de que le vaya tan bien, por la continuidad y, sobre todo, los goles y la presencia que él tiene. Nos ayudó mucho a conseguir algo único en nuestro club (el título de Champions) y que a gente tan buena como él le vaya bien nos hace muy felices”.

Julián convirtió 36 goles en dos temporadas con el Manchester City. (Foto: archivo)

Además, ahondó en las razones futbolísticas por las cuales Álvarez, que lleva 17 goles y 4 asistencias en 37 encuentros con el Colchonero, no jugó tanto como deseaba y aseguró que ello podría haber cambiado en esta temporada. “Me hubiera gustado que siguiera, pero evidentemente él quería mucho más protagonismo, que teniendo a Erling (Haaland) a veces costaba. Este año, con la cantidad de lesiones que hemos tenido, habría jugado mucho más. Pero él está feliz y es lo más importante”, concluyó Pep.