La contundente frase de Guardiola de cara la vuelta frente al Real Madrid: "Tenemos solo un..."

Este martes, a partir de las 17:00 horas en el Santiago Bernabéu, se disputará la vuelta de una de las llaves más repetidas en las últimas ediciones de la Champions League: Real Madrid vs. Manchester City. El equipo de Ancelotti, que viene de empatar de manera polémica ante Osasuna en La Liga, consiguió una gran ventaja en su visita al Etihad Stadium. Cuando todo parecía indicar que iba a perder 2-1, Brahim Díaz, al minuto 87, y Jude Bellingham, al 93’, completaron una nueva remontada merengue.

Por su parte, el elenco comandado por Pep Guardiola llega a este encuentro con la moral alta, tras golear 4-0 al Newcastle en la Premier League. Los ingleses buscarán dar el golpe y eliminar al actual campeón. Sin embargo, de cara al partido contra el conjunto español, Pep podría no contar con Erling Haaland, su máximo goleador, ya que terminó el encuentro ante las Urracas con molestias en la rodilla, producto de una lesión sufrida en los últimos minutos del partido.

Tras la victoria ante el Newcastle, Guardiola se mostró optimista en conferencia de prensa, anticipó el duelo frente al Madrid y fue claro al hablar sobre las posibilidades de su equipo de avanzar a la siguiente ronda: “El margen de opciones para ganar en el Bernabéu, y todo el mundo sabe eso, sería de… no sé si llega al 1% o a cuánto, pero es mínimo", sentenció.

Guardiola y una frase que preocupa a sus dirigidos. (Foto: archivo)

Está claro que esta victoria nos ayuda y lo intentaremos en la medida de lo posible, eso seguro, pero esta no es la realidad del equipo. Jugando como hoy no habríamos acabado en el puesto 22º en la Champions, eso está claro, pero hemos tenido actuaciones muy pobres y un buen partido como este no cambia la dinámica del día a día”, añadió.

Por último, dejó en claro que su equipo tendrá que lograr la épica en un estadio donde sabe lo que es ganar allí, pero que con los Ciudadanos no tiene muy buenos recuerdos en sus últimas visitas: “Está claro que es mejor viajar a Madrid con este resultado que con otra derrota en los últimos minutos. Pero nuestras posibilidades son mínimas porque el resultado de la ida no fue bueno. Cinco minutos antes del final íbamos 2-1 y la cosa era diferente. Con 2-3 las opciones son pocas, pero intentaremos aprovechar nuestras oportunidades y veremos qué pasa”, concluyó.

El gol agónico del Real Madrid ante el Manchester City en el Etihad Stadium