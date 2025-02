La predicción del astrólogo de Boca del cruce con Alianza Lima y su "karma energético negativo"

Tras dos victorias consecutivas en el torneo Apertura frente a Independiente Rivadavia (2-0) y Banfield (1-0), Boca se alista para su debut en la Copa Libertadores 2025. El equipo de Fernando Gago, que finalizó en la quinta posición de la Tabla Anual en 2024, deberá disputar la fase previa del certamen continental. Este martes, el conjunto xeneize se enfrentará en el partido de ida a Alianza Lima en Perú, a partir de las 21:30, en el Estadio Alejandro Villanueva.

Previo al encuentro, Gago recibió una mala noticia: Ayrton Costa, uno de los pilares de la defensa, sufrió una molestia y se encuentra entre algodones. Además, el equipo no podrá contar con otros futbolistas clave como Edinson Cavani, Ander Herrera y Marcos Rojo. A pesar de estas bajas, se espera que el cuadro de la Ribera, dada la diferencia económica entre ambos planteles, pueda imponer su jerarquía y vencer al equipo dirigido por Pipo Gorosito.

Uno de los que ya adelantó cómo le irá al conjunto azul y oro fue Giorgio Armas, el astrólogo de Boca, quien hizo su predicción sobre la llave que enfrentará el equipo de Gago: "Se cumplió lo del español que iba a llegar, lo del arquero, nadie lo tenía, se cumplió porque Chiquito se tenía que hacer la operación, también lo que vimos que íbamos a enfrentar a Alianza Lima", mencionó en primera instancia en su charla con el Diario Olé.

"¿Qué pasa en este partido? Obviamente que Boca clasifica, pero hay dos factores importantes: En Alianza hay una Luna fuera de curso, ya clasificó, está jugando con Boca. Está acá porque se respeta la Luna fuera de curso, hay cosas sorprendentes: en 2010 gana 4-1 a Estudiantes, mismo día va a jugar con Boca, también un campeón de América, misma hora y mismo estadio. Esa Luna trajo a Alianza a jugar acá con Boca. Pero ahora no gana, esa Luna que lo trajo hasta acá no es tan poderosa. Ya lo trajo. Más poderosa es la casa nueve internacional que tiene Boca. Y clasifica", sentenció sobre su su predicción para esta serie de Fase 2.

Sin embargo, Armas dijo que habrá una mala noticia para el Xeneize de cara el encuentro de esta noche: "Un lesionado que no va a llegar", afirmó dejando en claro que alguno futbolista que dispute el partido en Lima se perderá la vuelta en La Bombonera.

La maldición de Alianza Lima en la Libertadores

Por otra parte, el astrólogo se refirió a la maldición de Alianza Lima en la Copa Libertadores. Esto se trata de que cada equipo que comparte grupo con el elenco peruano en los últimos 27 años, no saldrá campeón del certamen continental. En ese tiempo, los limeños disputaron esa instancia en 13 oportunidades y algunos de sus rivales llegaron a perder la gloria de las formas más impensadas. En la última edición, tanto Colo-Colo como Fluminense fueron incapaces de romper el maleficio.

No obstante, los hombres de Gago no se enfrentarán en fase de grupos sino que lo hará en el repechaje, por lo que capaz no se cumpliría la maldición. "No es maldición, es un karma energético negativo. En su momento entró en corrupción, cosas negativas internas, todos lo hacen, por eso River se fue a la B. Alianza tuvo un karma energético fuerte que explotó en 1987 con el accidente de avión. Eso marca mucho en lo internacional, enfrentando en fase de grupos a multicampeones, siempre, siempre. Le cuesta todo el doble. Se lesionan los jugadores extranjeros apenas llegan al club...", explicó Armas.

"Los equipos que Alianza enfrenta heredan esa pena, esa complicación, por eso que ninguno que lo enfrentó ha ganado la Copa. Te ataca la Luna, las emociones, no te permite seguir avanzando, es una sombra negativa. Pero no hay que burlarse como maldición, sino reconocer y apiadarse. Y Boca, después de este partido, necesita hacer limpieza energética. Y se va a hacer, ya se coordinó", remarcó. Armas habló sobre el año que tendrá Boca. (Foto: Archivo)

Por último, habló sobre el año que tendrá Boca y también sobre los arbitrajes que no vienen favoreciendo a la institución: "Lo veo en el torneo local sumando una estrella y a River sumando una estrella. Marcelo Gallardo va a tener complicaciones a mediados de año. Boca está bien aspectado en la Copa, vamos a clasificar a la fase de grupos. Y recuerda que tiene los mismos aspectos internacionales que en 2023, pero ahora con refuerzos".

Este año, hay un mercurio retrógrado en Aries, la gente está muy impulsiva, muy tóxica, piensa hacer justicia por sus manos, pueden agredir a un árbitro, porque hay elementos de agua en Saturno, da mucha corrupción. Va a ser un año de mucha corrupción. Muy fuerte. Teniendo Aries directo, los que van a la cancha puede ser que agredan. Este un mensaje para Chiqui Tapia", concluyó su charla con Olé.