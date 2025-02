Tras irse mal con Gago de Racing, qué dijo Paolo Guerrero sobre enfrentar al DT de Boca: "¿Por qué sería...?"

Alianza Lima se prepara para recibir a Boca en el duelo de ida por la fase 2 de la Copa Libertadores. Y uno de los grandes focos de atención está puesto en Paolo Guerrero, quien tiene la posibilidad de reencontrarse con Fernando Gago, actual DT del Xeneize, tras irse mal con el técnico de su paso por Racing.

El legendario goleador peruano fue consultado sobre la presencia de su exentrenador y tuvo una reacción que sorprendió. “¿Por qué sería especial (volver a encontrarse con Gago)? Especial es enfrentar a Boca. Es una final para Alianza Lima, tenemos que salir a ganar en casa y Dios quiera que se dé para después pensar en Buenos Aires”, expresó ante la prensa en Lurín.

Mirá lo que dijo Paolo

La relación entre ambos no terminó bien tras la etapa del Depredador en la Academia. Guerrero jugó 22 partidos bajo las órdenes de Gago en 2023, pero nunca se consolidó como titular y terminó saliendo del club. “Moví cielo y tierra para conseguir entradas para mi familia y ese partido (contra Boca en la Bombonera) ni jugué. Boca nos metió 3-1. Ahí me di cuenta que tenía que cambiar de equipo”, reveló tiempo atrás en una entrevista.

Más allá del cruce con Boca, Guerrero despejó dudas sobre su estado físico y descartó su presencia en el encuentro de ida. “No, no, yo no estoy recuperado”, afirmó el delantero, que arrastra un esguince de tobillo sufrido en la primera fase del certamen. Su lugar en el once titular lo ocuparía Hernán Barcos.

El parte médico que publicó Alianza Lima el 7 de febrero pasado. En la vuelta frente a Nacional, Paolo jugó unos minutos. Foto: @ClubALoficial.

La baja del histórico atacante peruano es un golpe para Alianza Lima, que buscará hacerse fuerte de local para viajar con ventaja a la Bombonera. Boca, por su parte, intentará aprovechar la ausencia de Paolo y dar el primer paso hacia la fase de grupos de la Copa Libertadores.