La pregunta sobre Boca que enojó a Gorosito tras una derrota de Alianza Lima: “No tengo una bola de…”

Alianza Lima sorprendió y eliminó a Nacional de Paraguay en la primera fase de la Fase Previa de la Copa Libertadores. Ahora le tocará enfrentar en la segunda instancia a Boca Juniors, a quien recibirá en primer término este martes desde las 21.30 por la ida, mientras que jugará la revancha una semana después en la Bombonera.

En la previa de este trascendental encuentro, el conjunto blanquiazul cayó este sábado con autoridad por 3-1 ante Alianza Atlético, un rival en los papeles inferior, por la fecha 2 de la Liga 1 de Perú. Este traspié, y de la forma en la que se dio, llega en un momento bastante inconveniente para el cuadro que dirige Néstor Gorosito, a días de la dura llave contra el Xeneize.

El enojo de Gorosito con un periodista en conferencia de prensa

En ese sentido, el DT argentino protagonizó un tenso momento en la conferencia de prensa posterior a la derrota cuando un periodista le preguntó: "¿Este resultado puede mediar el accionar de Alianza Lima?". Sin dejarlo terminar, Pipo le respondió de mala manera y con un tono irónico: "No tengo una bola de cristal para saber lo que va a pasar".

El cronista, que percibió una mala predisposición por parte del histórico ex San Lorenzo, le aclaró que simplemente le estaba haciendo una pregunta. "Te estoy contestando. Si yo supiera lo que va a pasar, seguramente mal no me iría", le retrucó el entrenador de 60 años en la misma sintonía.

"Nosotros tenemos la máxima ilusión (para el duelo ante Boca), la misma que habíamos traído acá para ganar y seguir en la senda del triunfo que veníamos trayendo, son dos cosas completamente diferentes", apuntó luego. "Tenemos que mejorar principalmente cuando tenemos un equipo para liquidar, hay que liquidarlo y no darle vida. Lo atribuyo al cansancio y a la acumulación de partidos más todos los amistosos que venimos jugando cada dos o tres días, en algún momento sabemos que se va a sentir", concluyó Gorosito.