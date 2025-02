El descargo de Galoppo sobre su gol "mal anulado" en la victoria de River ante Lanús: "Cachete abre las piernas..."

River venció 1-0 a Lanús en un partido clave, pero el foco de la discusión terminó en una jugada polémica. Giuliano Galoppo había abierto el marcador en el inicio del segundo tiempo con un gran remate de media distancia, pero el árbitro Facundo Tello (a instancias del VAR) decidió anular el tanto por la posición adelantada de Gonzalo Montiel. Según la interpretación del juez, "Cachete" interfirió en la jugada al abrir las piernas y dejar pasar la pelota.

La reacción en el banco de River fue inmediata. Marcelo Gallardo negó con la cabeza, mientras su ayudante Matías Biscay corrió a increpar al cuarto árbitro, Adrián Franklin. "¡El otro día...!", exclamó en clara referencia al gol convalidado a Jonathan Herrera en el empate entre Deportivo Riestra y Defensa y Justicia, una semana atrás. En esa jugada, Nicolás Caro Torres, compañero del delantero, se agachó para no cruzarse con la pelota, en una acción similar a la de Montiel.

El mediocampista millonario expresó su disconformidad tras el partido. "Pienso que el gol estuvo mal anulado. Veo que Cachete (Montiel) abre las piernas pero no está en la trayectoria del arquero, no es que lo tapa al arquero, es como un pase cuando está adelantado y la dejan pasar. Pienso que es así, después la quiero ver y me dio esa sensación. Lo importante es que ganamos y no afectó en el resultado", sostuvo Galoppo.

El problema radica en la diferencia de criterio. En la cancha de Riestra, el árbitro Pablo Echavarría primero anuló el tanto, pero luego lo convalidó tras revisar la acción con el VAR. En cambio, ante Lanús, Tello no dudó y ratificó su decisión inicial sin que desde la cabina de Mauro Vigliano le sugirieran un chequeo adicional.

La Regla 11 de FIFA sobre el fuera de juego establece que un jugador en posición adelantada será sancionado si "interfiere en el juego o en un adversario". Determinar si un futbolista bloquea la visión del arquero es un punto de interpretación clave y, en este caso, la lectura fue distinta según el partido.

Los hinchas y analistas no tardaron en expresar su descontento en redes sociales. Para los jugadores en la cancha y sin posibilidad de ver repeticiones, la situación de Galoppo fue calcada a la de Herrera. Pero en una se convalidó el gol y en la otra se anuló. La discusión sigue abierta y reaviva el debate sobre la coherencia en las decisiones arbitrales.