¡Bombazo! Jannik Sinner, número 1 de la ATP, fue suspendido por tres meses

Tras un excelente 2024, en el que se coronó como el número 1 del ranking ATP y se consagró bicampeón del Australian Open y el US Open, Jannik Sinner recibió un duro revés por parte de la Agencia Mundial Antidopaje (AMA). El tenista italiano alcanzó un acuerdo con la AMA y será suspendido por tres meses después de dar positivo por clostebol, una sustancia prohibida, en marzo de 2024.

Durante el torneo de Indian Wells de la pasada temporada, Sinner dio positivo por clostebol en dos controles antidopaje consecutivos. Según la investigación, la sustancia ingresó a su organismo de manera involuntaria. El fisioterapeuta de él, Giacomo Naldi, utilizó un aerosol que contenía la sustencias para tratar una herida en su dedo y, posteriormente, realizó masajes al tenista sin usar guantes, lo que resultó en la contaminación.

Inicialmente, la Agencia Internacional de Integridad en el Tenis (ITIA) determinó que no hubo culpa ni negligencia por parte de Sinner, lo que le permitió seguir compitiendo sin sanción. Sin embargo, la AMA apeló esta decisión ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS), solicitando una suspensión de entre uno y dos años. Finalmente, ambas partes alcanzaron un acuerdo que derivó en una sanción de tres meses.

Sinner volvería a las canchas para el ATP Masters 1000 de Roma.

La suspensión comenzó el 9 de febrero y estará vigente hasta el 4 de mayo, por lo que Sinner podrá regresar a las canchas durante la gira de polvo de ladrillo. Se espera que su regreso se produzca en el ATP Masters 1000 de Roma, donde podrá tomar impulso y prepararse de la mejor manera para Roland Garros, el segundo Grand Slam de la temporada. No obstante, durante este período, el número 1 del mundo se perderá importantes torneos de la categoría Masters 1000, incluidos Indian Wells, Miami, Montecarlo y Madrid.

Según la BBC, en una declaración difundida por sus abogados, el tenista italiano manifestó: “Este caso había estado pendiente de mí durante casi un año y el proceso aún tenía mucho tiempo por delante y tal vez no se pudiera tomar una decisión hasta finales de año. Siempre he aceptado que soy responsable de mi equipo y me doy cuenta de que las estrictas normas de la AMA son una protección importante para el deporte que amo. Sobre esa base, he aceptado la oferta de la AMA de resolver estos procedimientos sobre la base de una sanción de tres meses”.

De esta manera, el número 1 de la ATP será el segundo tenista que acepta esta suspensión, ya que Iga Swiatek, número 2 del ranking WTA, fue suspendida provisionalmente desde el 12 de septiembre hasta el 4 de octubre, tras dar positivo por la sustancia prohibida trimetazidina (TMZ).