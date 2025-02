El jugador de Boca que supo ser titular y hoy está "borrado" por Gago

Fernando Gago, que llegó a Boca Juniors en octubre del año pasado como una suerte de bombero para apagar el incendio en el que se encontraba el equipo tras los muy malos últimos meses de Diego Martínez, está haciendo todo lo posible por diferenciarse y marcar su propia impronta de trabajo. Desde establecer la famosa balanza hasta mediar entre algunos jugadores borrados por la dirigencia para que tengan una nueva oportunidad, como fue el caso de Pol Fernández, mal que bien, lo está logrando.

La disciplina que pretendió instalar Pintita desde su arribo llevó a que algunos futbolistas que parecía que no iban a volver a jugar, como Frank Fabra, volvieran a vestir la camiseta azul y oro en partidos oficiales si es que alcanzaban la forma física que él pretendía. Como contraparte, otros nombres que supieron tener bastante continuidad o incluso ser titulares con el cuerpo técnico anterior, hoy no están teniendo lugar.

Cristian Lema no juega ni es convocado desde octubre del 2024. (Foto: Santiago Tagua/MDZ)

Esto es lo que está pasando con Cristian Lema. El defensor central de 30 años, que era casi inamovible en el once inicial del Gigoló, apenas ha sumado algunos minutos con el nuevo DT. Es cierto que justo cuando se dio el cambio de entrenador sufrió una dura lesión ligamentaria que no le permitió poder disputar el final de la temporada pasada. Sin embargo, ya está recuperado, pero su situación no se modificó.

Hace al menos unas dos semanas que se encuentra entrenando con normalidad a la par del plantel y, aún así, Gago ha decidido no convocarlo para ninguno de los últimos compromisos. Delante suyo, el ex Newell's, Belgrano y Lanús tiene en su posición a Luciano Di Lollo y Rodrigo Battaglia, y no pareciera correr con ventaja para volver a ganarse su lugar. Evidentemente, el técnico está viendo algo que no lo convence, por lo que tendrá que luchar mucho para volver a ser tenido en cuenta.

Lema jugó 34 partidos con la camiseta de Boca (32 de ellos con Martínez), en los que marcó 1 gol, dio 2 asistencias, recibió 10 amarillas y dos veces fue expulsado por doble amonestación. Desde que llegó Pintita, participó activamente de apenas un encuentro (el restante lo disputó en el interinato de Herrón), ante Riestra por la fecha 19 de la Liga Profesional, en el que salió lesionado, y estuvo convocado solamente en otro, cuatro días antes contra Gimnasia por Copa Argentina, aunque no ingresó.