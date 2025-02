El rosarino Esteban Solari será el nuevo entrenador de Godoy Cruz: su historia como DT

Esteban Andrés Solari Poggio será el nuevo entrenador de Godoy Cruz Antonio Tomba. El rosarino, de 44 años (nacido el 2 de junio de 1980), reemplazará a Ernesto Pedernera luego de un inicio negativo del equipo en el torneo Apertura de la Liga Profesional de Futbol.

Si bien el club todavía no lo hace oficial, el nuevo técnico ya se encuentra en Mendoza y asumiría el cargo este viernes, con su debut oficial previsto para el lunes, cuando Godoy Cruz enfrente a Vélez Sarsfield en el estadio José Amalfitani por la sexta fecha del torneo Apertura.

En las próximas horas, Godoy Cruz también dará a conocer la salida de Ernesto Pedernera, en una desvinculación de "común acuerdo" entre el DT y la institución. Tras el partido contra River, Pedernera había afirmado que seguía siendo el entrenador del Tomba y esta mañana se presentó en el Predio de Alto Rendimiento de Coquimbito para continuar con sus labores.

Ernesto Pedernera habría dirigido ante River su último partido como DT de Godoy Cruz. Foto: Alfredo Ponce/MDZ.

El próximo entrenador del Tomba llega acompañado de parte de su cuerpo técnico y tiene como sello el buen juego, la tenencia de balón y la vocación ofensiva, características que buscará implementar en su nueva etapa al frente del Expreso.

Con un origen familiar fuertemente ligado al fútbol, Esteban es hijo de Eduardo Solari y hermano de Santiago (quien actualmente trabaja en el Real Madrid), El "Tanito" afronta este nuevo desafío con la mirada puesta en revertir la situación del Tomba.

Su trayectoria como entrenador

Tras finalizar su carrera como jugador, Esteban Solari inició su camino como entrenador en 2017, trabajando en las divisiones juveniles de AFA de Rosario Central. En 2018, fue Director Técnico de la sexta (sub 17) y cuarta división (sub 20) y además colaboró en la Secretaría Técnica del primer equipo.

En diciembre de 2018, fue convocado por Fernando Batista para formar parte de su cuerpo técnico en la Selección argentina Sub 20 y Sub 23. Durante su tiempo en la selección, los equipos lograron destacarse: fueron subcampeones del Torneo Sudamericano Sub 20 en Chile, participaron en el Mundial Sub 20 de Polonia y ganaron el Torneo Panamericano de Lima con la Sub 23.

En 2019, también debutó como entrenador principal de la selección argentina Sub 19 en el Torneo Internacional de Alcudia en España. En 2020, llevó a la Sub 23 al título en el Torneo Preolímpico Sudamericano y participó en los Juegos Olímpicos de Tokio 2021.

En diciembre de 2022, fue nombrado entrenador principal de Johor Darul Ta’zim, en Malasia, donde logró conquistar los cuatro títulos locales en 2023: Superliga, Malaysian Cup, FA Cup y Charity Cup. Sin embargo, en diciembre de 2023, debido a una reducción presupuestaria, dejó el club.

En marzo de 2024, asumió como entrenador de Everton de Chile, logrando la clasificación a la Copa Sudamericana 2025 a pesar de algunas dificultades con la hinchada debido a los resultados inconsistentes. Solari dirigió durante 2024 a Everton de Villa del Mar, donde consiguió 14 triunfos, 6 empates y 9 derrotas. Foto: Esteban Solari/IG.

En su paso por Chile, al mando del Everton de Viña del Mar, logró una destacada clasificación a la Copa Sudamericana.

Su trayectoria como jugador

Esteban Solari tuvo una carrera como futbolista marcada por su paso por varios clubes en Argentina, Europa, Asia y América. Comenzó en Estudiantes de La Plata en 2001 y luego pasó por Defensa y Justicia, Argentinos Juniors, y Gimnasia y Esgrima de Concepción del Uruguay. En 2003, jugó en el club italiano Chioggia y, al año siguiente, en el belga Lierse. Su etapa más exitosa como jugador fue en Chipre, donde se destacó en el Apoel Nicosia, ganando la Copa de Chipre y el campeonato, además de ser máximo goleador y MVP de la liga.

Luego jugó en México, defendiendo los colores de Pumas, donde fue goleador con 25 goles en 40 partidos. En 2008, se trasladó a España, donde defendió al Almería en La Liga durante dos temporadas. Después regresó al Apoel Nicosia, donde marcó un gol histórico contra el Real Madrid en la UEFA Champions League. Pasó por varios equipos como Apollon Limassol (Chipre), Skoda Xanthi (Grecia), Dalian Aerbin (China), Ergotelis (Grecia) y Deportivo Cuenca y Aucas en Ecuador, donde terminó su carrera profesional.