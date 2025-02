El presidente de Banfield estalló con la AFA tras el insólito penal ante Estudiantes: “Evidentemente esa amenaza…”

Tras un excelente inicio en el que Banfield ganó sus dos primeros partidos del Apertura frente a Defensa y Justicia y Newell's, el equipo sumó solo un punto de los últimos nueve en juego. En primer lugar, perdió ante Barracas Central en un partido marcado por un arbitraje polémico de Luis Lobo Medina, quien validó un gol en posición adelantada del Guapo y no sancionó un claro penal a favor del Taladro, tras una infracción de Tobio sobre Nasif.

Luego, en el encuentro ante Belgrano, Fernando Echenique cobró un penal dudoso a favor del Pirata por una mano de Alexis Maldonado. Sin embargo, la pelota había tocado primero en su rodilla antes de golpear su brazo, lo que hacía que la decisión fuera incorrecta. Finalmente, este martes, Banfield visitó a Estudiantes en La Plata, y cuando todo indicaba que el partido terminaría en un aburrido 0-0, a los 35 minutos del segundo tiempo, tras una revisión en el VAR, Sebastián Zunino otorgó un penal al Pincha por una mano involuntaria del defensor central del equipo de Ariel Broggi.

El penal a favor de Estudiantes

Finalmente, Alario estampó el 1-0 final que le dio los tres puntos al conjunto de Eduardo Domínguez. Por su parte, Banfield fue nuevamente perjudicado y esta vez quien estalló de bronca contra la AFA fue Matías Mariotto, presidente de la institución, y se refirió a lo ocurrido en esta ocasión y en las anteriores: "Transmitir mi conformidad absoluta, mi orgullo entero para con este equipo, para con este cuerpo técnico. Un equipo que responde, que entrega la vida, que durante los cinco partidos lo ha hecho muy bien y sobre todo con valores, con educación hacia todos los arbitrajes del fútbol argentino, como hemos tenido a lo largo de estos 5 partidos", expresó primeramente.

"Voy a hacer un breve recuento: primera fecha, penal Defensa y Justicia, no fue. Segunda fecha, Banfield-Newell's, a Lollo no le sacaron roja. Tercer fecha, parejito Lobo Medina, también lo sufrimos todo. Cuarta fecha, penal a Belgrano, no dejan hacer el tiro libre al finalizar el primer tiempo, no dejan ejecutar el corner al finalizar el segundo tiempo, después de largos minutos de espera. Quinta fecha, Banfield-Estudiantes, penal que no fue, foul a Maldonado, codazo en la cara a Maldonado, cobran mano. Evidentemente esa amenaza que recibió el socio y socia de Banfield está siendo ejercida, está siendo cumplida, estamos necesitando esa suerte que nos avisaron que íbamos a necesitar", mencionó, haciendo referencia al posteo de Pablo Toviggino, mano derecha de Chiqui Tapia, contra el vicepresidente del Taladro.

El enojo de Mariotto con la AFA

Por otro lado, se mostró disconforme con lo que le viene sucediendo al equipo de Broggi: "Manifiesto mi disconformidad absoluta para lo que está sufriendo nuestra institución y quiero que sepan que el socio de Banfield se ha manifestado en las urnas en octubre del año pasado. Evidentemente también molesta la transparencia, molesta el estado de situación que hemos expuesto, molesta los informes del mercado de pases que hemos hecho ejemplarmente como pocos clubes del fútbol argentino lo hacen".

"No voy a responder preguntas, voy a manifestar que soy un hincha de Banfield más. Damnificado, dolido y enojado por la situación que estamos atravesando, pero que toda la comisión directiva, el cuerpo técnico, el equipo, los managers que tenemos en nuestro club, estamos disconformes pero absolutamente enfocados y valientes. Sabiendo la situación que estamos pasando y vamos a poner la cara. Vamos a entregar el doble para ganarle a quien haya que ganarle, porque Banfield es una institución de muchísimos años que hemos ido a un montón de canchas. Y en memoria de mi abuelo, en memoria de toda la gente que es hincha de nuestra institución, vamos a defenderla con uñas y dientes contra quien sea", cerró.

El posteo de Pablo Toviggino contra el vicepresidente de Banfield